Trainee Ensina Brasil abre inscrições para 2027

Correio Braziliense

Programa visa ajudar os participantes a aprimorar sua capacidade por meio de experiências em sala de aula - (crédito: Divulgação/Ensina Brasil)

*Por Alice Ferreira

O trainee Ensina 2027 está com inscrições abertas para graduados que tenham interesse em atuar como professores no ensino público. O Ensina Brasil está buscando candidatos das áreas de engenharia, direito, administração, ciências contábeis, relações internacionais e outros cursos de bacharelado ou licenciatura. As inscrições vão até 29 de setembro e devem ser efetuadas por meio do site da organização. A remuneração pode variar entre R$ 3 mil e R$ 7 mil dependendo da localidade.

Para inscrição é necessário que a graduação tenha sido ou seja concluída entre dezembro de 2021 e janeiro de 2027, independentemente se o curso é bacharelado ou licenciatura. Apenas brasileiros natos ou naturalizados podem se inscrever. Há necessidade de disponibilidade para trabalhar em escolas públicas durante dois anos, sujeito a mudança de estado de acordo com a organização das redes parceiras.

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O processo seletivo é constituído por seis fases: inscrição, testes de análise crítica e língua portuguesa, perguntas de reflexão sobre educação, dinâmica de grupo online e entrevista individual. Os que conseguirem passar por todas essas etapas serão submetidos a preparação intensiva e logo poderão iniciar a atuação na rede de ensino público.

O programa visa ajudar os participantes a aprimorar sua capacidade por meio de experiências em sala de aula, habilidades como: comunicação, gestão de projetos, autogestão, resolução de problemas, adaptabilidade e colaboração, valorizadas pelo mercado de trabalho.





Anote

Quem pode participar: graduados entre dezembro de 2021 e janeiro de 2027, em qualquer área de formação (bacharelado ou licenciatura)

graduados entre dezembro de 2021 e janeiro de 2027, em qualquer área de formação (bacharelado ou licenciatura) Duração: dois anos

dois anos Remuneração: entre R$ 3 mil e R$ 7 mil mensais, conforme a rede parceira e a cidade de atuação

entre R$ 3 mil e R$ 7 mil mensais, conforme a rede parceira e a cidade de atuação Inscrições até 29 de setembro pelo site: https://app.ensinabrasil.org/join/af730091-6094-4d55-b1d8-36bfda92f2f3?utm_source=imprensa&utm_medium=assessoria&utm_campaign=Trainee2027

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá