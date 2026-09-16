Revalida 2026: prazo para enviar diploma médico termina este sábado (19/9)

Correio Braziliense

O Revalida é o processo que permite a médicos brasileiros e estrangeiros formados fora do Brasil exercer a medicina no país - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os participantes da primeira etapa da segunda edição de 2026 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida 2026/2) têm até este sábado (19/9), para comprovar a conclusão do curso de medicina no exterior. O envio é feito pela Página do Participante, no Sistema Revalida, no site do Inep.

O Revalida é o processo que permite a médicos brasileiros e estrangeiros formados fora do Brasil exercer a medicina no país. O exame é organizado conjuntamente pelos Ministérios da Educação e da Saúde. A aprovação garante que o diploma estrangeiro é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras e com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). A revalidação é realizada por instituições públicas de ensino superior que aderiram ao programa.

O envio da documentação é obrigatório mesmo para quem atingiu a nota de corte na prova teórica da primeira etapa, que é de 60 pontos ou mais. Quem não enviar o diploma, certificado ou declaração de conclusão dentro do prazo não poderá se inscrever na segunda etapa — que avalia as habilidades clínicas — ainda que tenha sido aprovado na prova teórica.

O documento precisa estar autenticado pela autoridade consular brasileira ou apostilado conforme a Convenção de Haia, com reconhecimento do Ministério da Educação do país onde o curso foi realizado. Se não estiver em português, inglês, francês ou espanhol, é obrigatório anexar uma tradução juramentada. O resultado da análise documental será divulgado em 9 de outubro de 2026, com prazo para interposição de recurso após a publicação.

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