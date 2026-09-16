Fies Empreendedor dá crédito de até R$ 180 mil para formados adimplentes

Correio Braziliense

O Fies Empreendedor é uma operação independente do contrato do Fies e não altera suas condições — trata-se de um financiamento separado, com análise de crédito própria - (crédito: Marcello Casal Jr/Ag..ncia Brasil; /Agência Brasil)

Beneficiários adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm acesso a uma nova linha de crédito voltada ao apoio a atividades empreendedoras. O Fies Empreendedor foi criado pela Medida Provisória nº 1.373/2026 e regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em setembro. As operações são realizadas exclusivamente pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.

A linha pode ser contratada por pessoa física — para investimento em atividade empreendedora — ou por pessoa jurídica cujo sócio majoritário ou igualitário seja beneficiário adimplente do Fies. O crédito financia a abertura, a estruturação ou a ampliação de um negócio. O capital de giro para empresas também está previsto. O público potencial estimado pelo MEC é de 50 mil a 125 mil pessoas.

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Para ser considerado adimplente, o beneficiário não pode ter parcelas do contrato do Fies vencidas e não pagas nem ter renegociado os termos originais do financiamento estudantil. O Fies Empreendedor é uma operação independente do contrato do Fies e não altera suas condições — trata-se de um financiamento separado, com análise de crédito própria.

A taxa de juros é de 0,87% ao mês, o que equivale a 11,19% ao ano. As operações têm cobertura do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Os interessados devem consultar os canais do Ministério da Educação, da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para verificar os critérios específicos e a documentação exigida para a contratação.

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