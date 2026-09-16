MEC não regula cursos livres; anúncios que prometem reconhecimento enganam

Correio Braziliense

Cursos livres integram a chamada educação não formal: preparatórios para concursos, cursos de idiomas, formações online oferecidas por plataformas privadas, capacitações de curta duração sem vínculo com instituições de ensino regulamentadas, entre outros - (crédito: Reprodução/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) publicou, em setembro, nota de esclarecimento informando que a regulação e a supervisão do órgão não se aplicam a cursos livres. Isso significa que nenhum curso de educação não formal precisa de autorização ou reconhecimento do MEC para funcionar — e qualquer publicidade que afirme o contrário está enganando o estudante.

Cursos livres integram a chamada educação não formal: preparatórios para concursos, cursos de idiomas, formações on-line oferecidas por plataformas privadas, capacitações de curta duração sem vínculo com instituições de ensino regulamentadas, entre outros. Eles não são ilegais. Mas também não são fiscalizados pelo MEC e não emitem diploma oficial — apenas um certificado emitido pela própria instituição provedora, sem validade em processos que exigem comprovação de escolaridade reconhecida.

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O MEC regula e supervisiona três modalidades de ensino: a educação básica (escolas de ensino infantil, fundamental e médio), a educação superior (universidades, faculdades e centros universitários) e a educação profissional e tecnológica, que inclui os cursos técnicos oficiais ofertados por institutos federais e por redes como o Senai, o Senac e escolas estaduais técnicas. Apenas diplomas e certificados emitidos por instituições credenciadas pelo MEC têm validade oficial para comprovação de escolaridade.

A confusão é alimentada por publicidades na internet que usam expressões como "reconhecido pelo MEC", "certificado homologado pelo MEC" ou "autorizado pelo MEC" para descrever cursos livres. O estudante pode verificar se uma instituição de ensino superior está credenciada pelo MEC no portal e-MEC (emec.mec.gov.br). Para cursos técnicos, a consulta deve ser feita junto ao Conselho Estadual de Educação do respectivo estado.

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