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USP abre 5 mil vagas em curso gratuito de IA para segurança do trabalho

Escola de Engenharia de Lorena distribui vagas a profissionais e estudantes sem exigência de graduação

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Correio Braziliense
postado em 11/09/2026 14:54
- (crédito: USP/Divulgação)
- (crédito: USP/Divulgação)

A Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (USP) abriu inscrições para um curso gratuito e 100% on-line de Inteligência Artificial (IA) aplicada à Saúde e Segurança do Trabalho (SST). São 5 mil vagas, sem exigência de graduação, disponíveis a profissionais e estudantes de todo o Brasil. As inscrições ficam abertas até 15 de novembro.

SST reúne normas e práticas voltadas à prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. O curso apresenta como a IA pode ajudar os profissionais da área a analisar dados com mais rapidez, identificar riscos e aprimorar estratégias de prevenção nas empresas.

A capacitação cobre cinco temas: fundamentos de IA; engenharia de prompts, a técnica de formular comandos para sistemas de inteligência artificial; ferramentas de IA aplicadas à SST; análise de casos práticos; e ética no uso da tecnologia. A carga horária total é de 4 horas.

As inscrições são feitas pelo sistema Apolo, plataforma oficial de extensão da USP, em uspdigital.usp.br.  Receberá certificado quem concluir as atividades, atingir nota mínima de 7,0 nas avaliações e responder ao questionário final. O prazo de inscrição vai até 15 de novembro de 2026, às 23h59.

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