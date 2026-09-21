Ministro da Educação visita IFG e UFG nesta terça com foco em pesquisa

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, cumpre agenda em Goiânia nesta terça-feira (22/9), com visitas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) e à Universidade Federal de Goiás (UFG). A programação começa às 10h30 no Câmpus Goiânia Oeste do IFG e segue às 14h30 no Campus Samambaia da UFG.
No IFG, Barchini conhecerá as novas instalações do prédio acadêmico e do restaurante estudantil, além de projetos desenvolvidos por estudantes. A unidade sedia, neste período, a 11ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (Secitec 2026), aberta à participação da comunidade externa.
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Na UFG, a agenda concentra-se em visitas a estruturas de pesquisa e inovação. O ministro percorrerá o prédio da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), o Laboratório Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) e as obras do Espaço Intercultural.
Profissionais de imprensa interessados em acompanhar a programação devem solicitar credenciamento por meio de formulário online disponível no portal do MEC.
Anote
Visita ao IFG:
- Data: terça-feira (22/9)
- Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- Local: Câmpus Goiânia Oeste (IFG)
- Endereço: Rua RF 17, Quinhão 1, Fazenda Santa Rita, Residencial Flórida, Goiânia (GO)
Visita à UFG:
- Data: terça-feira (22/9)
- Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- Local: Câmpus Samambaia (UFG)
- Endereço: Avenida Esperança, nº 1533, Condomínio Parque Tecnológico Samambaia, Edifício Funape, Vila Itatiaia, Goiânia (GO)
Credenciamento de imprensa: formulário no portal gov.br/mec
*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá