IA criada por alunos do Iesb ajuda a estudar sem dar spoiler

Correio Braziliense

IESB: Estudantes lançam plataforma de dados e IA inovadora - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Santos*

Alunos do Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) desenvolveram o Big Data Iesb, uma plataforma que reúne bases de dados públicas e assistentes de Inteligência Artificial (IA) voltados para o ensino, a pesquisa e o apoio à tomada de decisões. O projeto, construído pelos estudantes sob a orientação de professores, integra informações de áreas essenciais como saúde, educação, eleições e meio ambiente.

Além de oferecer painéis de dados atualizados, a plataforma conta com a família de assistentes virtuais Athena. Essa tecnologia foi criada para consultar informações oficiais, auxiliar professores na elaboração de atividades pedagógicas e oferecer tutoria aos estudantes, conduzindo o raciocínio dos alunos sem entregar respostas prontas. Para conhecer a plataforma, basta acessar o site. A plataforma utiliza infraestrutura em nuvem e conta com a parceria de grandes nomes do setor tecnológico, como Amazon Web Services (AWS), SAS, Darede e a empresa júnior DatAI.

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Desse modo os estudantes aplicam os conhecimentos de sala de aula em projetos reais, gerando soluções que beneficiam tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade em geral. O projeto também atua como um laboratório de formação profissional. Por meio dele, os alunos desenvolvem competências práticas em ciência de dados, inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas, além de construírem um portfólio com aplicações reais.

Estagiária sob a supervisão Ana Sá*