Fies abre inscrições para vagas remanescentes em 26 de outubro; veja as regras

Correio Braziliense

O Fies é um programa do MEC que financia mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sinaes. O estudante paga o valor financiado após a conclusão da graduação, com condições facilitadas - (crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 76/2026 com as regras para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre. As inscrições para os estudantes são gratuitas e ocorrem de 26 de outubro a 3 de novembro de 2026, exclusivamente pelo Portal Acesso Único, na seção do Fies. O resultado da chamada única está previsto para 16 de novembro.

Podem se inscrever candidatos que tenham participado do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação. A base de referência do CadÚnico será a situação cadastral atualizada até 8 de outubro de 2026.

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O Fies é um programa do MEC que financia mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sinaes. O estudante paga o valor financiado após a conclusão da graduação, com condições facilitadas. As vagas remanescentes são aquelas não preenchidas nas chamadas regulares do semestre.

De 4 a 6 de novembro, as instituições deverão registrar o aproveitamento acadêmico dos inscritos. O candidato precisa ter frequência mínima no mesmo curso, turno e instituição para os quais se inscrever.

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