Fies abre inscrições para vagas remanescentes em 26 de outubro; veja as regras

O Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 76/2026 com as regras para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre. As inscrições para os estudantes são gratuitas e ocorrem de 26 de outubro a 3 de novembro de 2026, exclusivamente pelo Portal Acesso Único, na seção do Fies. O resultado da chamada única está previsto para 16 de novembro.
Podem se inscrever candidatos que tenham participado do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação. A base de referência do CadÚnico será a situação cadastral atualizada até 8 de outubro de 2026.
O Fies é um programa do MEC que financia mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sinaes. O estudante paga o valor financiado após a conclusão da graduação, com condições facilitadas. As vagas remanescentes são aquelas não preenchidas nas chamadas regulares do semestre.
De 4 a 6 de novembro, as instituições deverão registrar o aproveitamento acadêmico dos inscritos. O candidato precisa ter frequência mínima no mesmo curso, turno e instituição para os quais se inscrever.
Anote
- Inscrições: 26 de outubro a 3 de novembro de 2026 (gratuitas);
- Portal: acessounico.mec.gov.br (seção Fies);
- Requisito: Enem a partir de 2010, média mínima de 450 pontos, redação acima de zero;
- Resultado: 16 de novembro de 2026;