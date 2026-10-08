MEC anuncia reconstrução de prédio e apoio a estudantes após incêndio na UFPE

Correio Braziliense

ministro da Educação, Leonardo Barchini em visita as instalações da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

*Por Ana Bispo Calisto

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, visitou nesta quinta-feira (8) as instalações da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) atingidas por um incêndio. O prédio abrigava laboratórios de pesquisa, incluindo o Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (NUPIT).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os equipamentos destruídos, com prejuízos estimados inicialmente em R$ 100 milhões, serão recomprados em parceria com outros ministérios e órgãos apoiadores. O objetivo é garantir a retomada das atividades científicas.

Leia mais: Ministro da Educação visita instalações da UFPE atingidas por incêndio

Cerca de 200 estudantes de mestrado e doutorado foram afetados. O MEC informou que atuará com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para assegurar a manutenção das bolsas e a extensão dos prazos necessários. Para doutorandos e pesquisadores em fase final de tese, também foi aberto um chamamento especial do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), com possibilidade de continuidade dos estudos em instituições parceiras no exterior e no Brasil.

Para a reconstrução do espaço, o MEC prevê o repasse de cerca de R$ 28 milhões para a construção de um novo prédio, com aproximadamente 7 mil metros quadrados. As obras devem começar após a liberação da área pela perícia.

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as causas do incêndio e realiza levantamentos periciais no local. A investigação também apura a circulação de boatos e mensagens de ameaça direcionadas à universidade.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá