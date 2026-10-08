Ministro da Educação visita Instalações da UFPE atingidas por incêndio

Correio Braziliense

O Ministro de Educação, Leonardo Barchini, visitará nesta quinta-feira (8) o Câmpus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Às 15h30, o ministro realizará uma vistoria técnica no prédio multiuso, atingido por um incêndio na noite da última quarta-feira (7). A estrutura comportava laboratórios de pesquisa de diversas áreas, como fármacos, genética e informática.

Barchini, lamentou o incêndio nas redes sociais. Segundo ele, a pasta já entrou em contato com a reitoria da instituição e deve acompanhar as investigações para apurar as causas do incêndio. "Colocamos o MEC à disposição para prestar todo o apoio necessário. Nossa solidariedade à comunidade da UFPE", completou.

O ministro será recebido pelo reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e por pesquisadores da instituição. Após a vistoria às instalações, o ministro Barchini e a reitoria concederão entrevista coletiva à imprensa no próprio local. De acordo com o reitor, no prédio funcionam diversos laboratórios, ligados a farmácias, informática e computação. “Perdemos completamente todos os equipamentos, estimados em aproximadamente R$ 100 milhões”, disse.

