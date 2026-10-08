Ministro da Educação visita Instalações da UFPE atingidas por incêndio

Vistoria técnica no prédio multiuso está marcada para as 15h30 desta quinta (8)

Início Eu estudante Ensino superior
Correio Braziliense
postado em 08/10/2026 13:34 / atualizado em 08/10/2026 14:25

O Ministro de Educação, Leonardo Barchini, visitará nesta quinta-feira (8) o Câmpus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Às 15h30, o ministro realizará uma vistoria técnica no prédio multiuso, atingido por um incêndio na noite da última quarta-feira (7). A estrutura comportava laboratórios de pesquisa de diversas áreas, como fármacos, genética e informática.

Barchini, lamentou o incêndio nas redes sociais. Segundo ele, a pasta já entrou em contato com a reitoria da instituição e deve acompanhar as investigações para apurar as causas do incêndio. "Colocamos o MEC à disposição para prestar todo o apoio necessário. Nossa solidariedade à comunidade da UFPE", completou.

O ministro será recebido pelo reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e por pesquisadores da instituição. Após a vistoria às instalações, o ministro Barchini e a reitoria concederão entrevista coletiva à imprensa no próprio local. De acordo com o reitor, no prédio funcionam diversos laboratórios, ligados a farmácias, informática e computação. “Perdemos completamente todos os equipamentos, estimados em aproximadamente R$ 100 milhões”, disse.

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação