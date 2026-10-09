UnB promove evento sobre desafios da educação superior pública

Palestra gratuita com Marcus Vinícius David, titular da Secretaria de Educação Superior

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Correio Braziliense
postado em 09/10/2026 17:51 / atualizado em 09/10/2026 17:59
Marcus Vinicius David, secretário de educação superior do MEC - (crédito: Reprodução/MEC)
Marcus Vinicius David, secretário de educação superior do MEC - (crédito: Reprodução/MEC)

*Por Ana Bispo Calisto

A Universidade de Brasília (UnB) realiza, na terça-feira (13), a palestra “Desafios da Educação Superior Pública: Indicadores e Perspectivas”, com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Marcus Vinícius David. O evento é gratuito e aberto ao público.

O encontro será às 9h30, no Anfiteatro 10 do Instituto Central de Ciências (ICC Sul), no campus Darcy Ribeiro, em Brasília. A atividade contará com a presença da reitora da UnB, Rozana Reigota Naves.

Palestra propõe discutir os indicadores da educação superior pública, os desafios enfrentados pelas universidades brasileiras e as perspectivas para fortalecer o papel dessas instituições na formação profissional, na produção científica e no desenvolvimento do país.


Anote

  • Palestra: Desafios da Educação Superior Pública - Indicadores e Perspectivas
  • Data: Terça-feira, 13 de outubro, às 9h30
  • Local: Anfiteatro 10, ICC Sul, campus Darcy Ribeiro, Brasília
  • Entrada: Gratuita e aberta ao público

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá

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