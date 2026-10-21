Curso de oratória da USP está com inscrições abertas

Correio Braziliense

Treinamento em oratória - (crédito: Diculgação)

*Por Arthur Dias

A Comunica Fono jr, empresa júnior da Faculdade de Fonoaudiologia da USP de Ribeirão Preto, promove no próximo sábado (24) um curso de oratória on-line. O encontro é aberto ao público geral e será realizado na ferramenta google meet às 9h30 da manhã. Para garantir vaga, o custo é de R$ 65 e a transferência é via PIX.

O curso oferecerá aos participantes um treinamento de oratória focado na comunicação clara e objetiva. Com previsão de duração de duas horas, abordará assuntos como vício de linguagem , medo de se comunicar em público e segurança na fala. Além disso, o curso disponibilizará aos alunos guia de anotação para acompanhamento do treinamento e cartilhas de resumo para revisão do conteúdo após o término do encontro.

Para aqueles que participarem do curso, além do conteúdo e técnicas aprendidas, poderão receber certificados de participação. A inscrição pode ser realizada pelo seguinte formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJZCFOmkQXJ3cqC8Tkhxcwa0KW8yh4kT9fVACqK-2tJFL9xg/viewform

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá