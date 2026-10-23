SES-DF abre seleção para Residência Médica 2027

Correio Braziliense

Representação de estudantes de medicina em sala de aula, com base na nota oficial divulgada pela Associação Médica Brasileira, em relação ao resultado do Enamed 2025 - (crédito: Whisk/Google IA)

*Por Arthur Dias

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) está com processo seletivo aberto para residência médica em 2027. Organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), o processo conta com 560 vagas distribuídas entre programas de acesso direto, especialidades com pré-requisito, áreas de atuação e anos adicionais. As inscrições podem ser realizadas até 18 de novembro pelo site (www.iades.com.br) com taxa de R$120, período de isenção já encerrou.

O processo seletivo contará com duas etapas, a primeira com uma prova de caráter eliminatório e classificatório e a segunda de escolha do cenário de ensino. A prova será aplicada em 12 de dezembro. Com duração de quatro horas, a avaliação contará com 100 questões de múltipla escolha. Os locais, datas, turnos e horários de aplicação da prova serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico ww.iades.com.br a partir de 7 de dezembro.

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A prova com acesso direto abordará conhecimentos das cinco grandes áreas de medicina: cirurgia geral, clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia e medicina social e preventiva, com 20 questões por área. Já para as especialidades com pré-requisito, áreas de atuação e anos adicionais, a composição da prova varia conforme o pré-requisito de cada especialidade ou área de atuação.

Para classificação, o participante terá que acertar 50% da pontuação máxima. Se aprovado, deverá acessar o sistema informatizado indicado pelo Iades para escolher seus cenários de ensino, com possibilidade de escolher até duas opções a depender do programa. Os dias para escolha serão de 19 a 20 de janeiro, com previsão de resultado final para 26 de janeiro de 2027.

Para aqueles candidatos que concluíram Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRMFC) em instituição credenciada pela Comissão Nacional de Residência médica (CNRM) faz jus a pontuação adicional de 10% sobre a nota da prova objetiva, nos termos da Lei nº 12.871/2013 e da Portaria MEC nº 446/2026. Os candidatos interessados têm até o dia 18 de novembro para manifestar interesse.

Anote

Encerramento das inscrições: 18 de novembro

18 de novembro Data da prova objetiva: 12 de dezembro

12 de dezembro Escolha dos cenários de ensino: 19 e 20 de janeiro de 2027

19 e 20 de janeiro de 2027 Resultado final da escolha de cenário: 26 de janeiro de 2027

26 de janeiro de 2027 Chamada para matrícula: 28 de janeiro de 2027

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá