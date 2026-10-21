Empresas abrem vagas de estágio para 2027 em diferentes áreas

Correio Braziliense

Plataforma online - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

Empresas de diferentes setores estão com processos seletivos abertos para programas de estágio com ingresso em 2027. As oportunidades são destinadas a estudantes de graduação e cursos tecnólogos e incluem vagas presenciais e remotas, além de benefícios e programas de desenvolvimento profissional.

A 99 oferece oportunidades em áreas como inteligência artificial, dados, produto, estratégia e operações, com vagas em São Paulo. As inscrições devem ser feitas pela página de carreiras da 99.

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A Serasa Experian tem quase 40 vagas para estudantes de cursos como administração, engenharias, economia, estatística, ciência da computação e comunicação. Há oportunidades em São Paulo, São Carlos e posições remotas. A bolsa-auxílio varia de R$ 2.150 a R$ 2.850. As inscrições ficam abertas até 4 de novembro, pelo site do programa.

O Grupo Tigre recebe inscrições para seu Programa de Estágio 2027, com vagas em Joinville (SC), Rio Claro (SP) e Manaus (AM). Podem participar estudantes com previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. A bolsa-auxílio é de R$ 2.140, e o prazo de inscrição termina em 20 de outubro e devem ser feitas pelo site do programa.

Já a Ingredion oferece 35 vagas nas unidades de São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP) e Balsa Nova (PR). As oportunidades abrangem cursos como administração, química, farmácia, nutrição, ciência de dados e engenharias. O programa inclui participação em projetos, treinamentos e acompanhamento profissional. As inscrições vão até 8 de novembro, pelo site oficial da companhia.

Os requisitos e os procedimentos de candidatura variam conforme a empresa e a vaga. Os interessados devem consultar os canais oficiais de recrutamento para conferir as informações e realizar a inscrição.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá