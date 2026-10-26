UFES oferece mais de 20 cursos online com certificado

Correio Braziliense

Cursos online e gratuitos - (crédito: Divulgação)

*Por Arthur Dias

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está ofertando mais de 20 cursos online e gratuitos pela plataforma Moocqueca. Os cursos são abertos para o público geral e englobam as áreas de saúde e bem estar, educação, comunicação e marketing e finanças. Os cursos contam com certificado da UFES,e para se inscrever basta acessar o site, criar uma conta com dados pessoais e escolher o tema de interesse.

O projeto é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), em parceria com a Superintendência de Educação a Distância (SEAD) e com a Secretaria de Relações Internacionais (SRI). Os cursos são de curta duração e autoinstrucionais, onde o aluno estuda no seu próprio ritmo, e a carga horária varia de 15 a 60 horas a depender do tema de aprendizagem.

Entre as áreas e temas disponíveis estão saúde e bem-estar com temas como desvendando a obesidade, entendendo a dor crônica, saúde mental e luto, psicologia da felicidade e do bem-estar; tecnologia e idiomas com introdução à libras, google planilhas e excel, comunicação em mídias digitais e educação e pesquisa explorando metodologia da pesquisa científica, brincando de horta na educação infantil, mapas conceituais e muito mais.

A plataforma é uma ótima oportunidade para quem não tem tempo sobrando e deseja complementar uma formação ou conhecer uma nova área. Os cursos são ministrados por professores e emitem certificado da própria universidade, o tempo de emissão dos certificados são de 2 dias para cursos de 15h, 4 dias para cursos de 30h, 6 dias para cursos de 45h, 8 dias para cursos de 60h.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá