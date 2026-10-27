Programa de residência em saúde está com 61 vagas abertas em Caruaru

Correio Braziliense

A Asces-Unita em Caruaru com inscrições abertas para programa de residência médica - (crédito: Divulgação)

*Por Arthur Dias

A Asces-Unita em Caruaru está com inscrições abertas para programa de residência médica com 61 vagas em diferentes campos de atuação. O programa tem duração de 24 meses, com uma bolsa mensal de R$ 4.106,09, financiada pelo Ministério da Saúde. As inscrições acabam em 6 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço residenciamult.asces-unita.edu.br. A taxa é de R$ 390 para inscrições realizadas até 30 de outubro e de R$ 440 para aquelas efetuadas entre 1 e 6 de novembro.

Estão aptos a participar do processo profissionais graduados em biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coletiva e serviço social, conforme os critérios específicos de cada programa. As vagas estão distribuídas entre os programas de Atenção Básica/Saúde da Família, com 42 oportunidades, Atenção ao Câncer e Cuidados Paliativos, com 14, Residência Uniprofissional em Patologia Bucal, com duas vagas, e Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica, com três vagas.

O processo contará com duas etapas, ambas com caráter classificatório e eliminatório. A primeira é uma prova objetiva com previsão para 6 de dezembro, em Caruaru. Na segunda etapa, os candidatos passarão por análise curricular.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá