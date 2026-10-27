Unifesp está com inscrições abertas para residência médica 2027

Correio Braziliense

Universidade Federal de São Paulo - (crédito: Reprodução)

*Por Arthur Dias

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) está com inscrições abertas para os programas de residência médica da Escola Paulista de Medicina para março de 2027. São 605 vagas distribuídas em 97 programas, com opções de acesso direto, pré-requisito, áreas de atuação e anos opcionais. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial da banca organizadora Fundação Vunesp até 30 de outubro, com taxa no valor de R$ 726,00 e pagamento via Pix ou cartão de crédito.

O processo seletivo contará com diferentes etapas de avaliação, de acordo com o programa escolhido, incluindo prova teórica, prova prática e análise curricular. A prova teórica da 1ª fase será aplicada dia 29 de novembro. As avaliações práticas de acesso direto e R +/Especialidades estão com data para 8 e 9 de janeiro de 2027, respectivamente.

A fase de análise curricular para os classificados na primeira etapa ocorrerá entre os dias 4 e 21 de janeiro de 2027, com resultado final em 4 de fevereiro de 2027, e início do programa para primeiro de março de 2027.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá