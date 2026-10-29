Projeto Mais Médicos Especialistas encerra inscrições nesta quinta (29)

Correio Braziliense

O programa visa aprimorar médicos especialistas em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da integração ensino-serviço. São 224 vagas imediatas e 4.350 para cadastro reserva, distribuídas em 24 cursos de aperfeiçoamento - (crédito: Divulgação/Estratégia Med )

*Por Arthur Dias

Terminam nesta quinta-feira (29) o prazo de inscrições para a segunda chamada do 3º ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) do Ministério da Saúde. O programa visa aprimorar médicos especialistas em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da integração ensino-serviço. São 224 vagas imediatas e 4.350 para cadastro reserva, distribuídas em 24 cursos de aperfeiçoamento, as bolsas mensais variam de acordo com o lugar de atuação. As inscrições podem ser realizadas pelo Portal UNA-SUS

Para participar o profissional tem que estar com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) ativo. O RQE deve ter sido obtido por meio de residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou de título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).

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As vagas são distribuídas por região, com prioridade ao Nordeste, que concentra 46% das oportunidades, seguido pelo Sudeste (21%), Norte (17%), Centro-Oeste (9%) e Sul (7%). Do total de vagas imediatas, 55% serão destinadas a municípios do interior. o valor da bolsa varia de acordo com a vulnerabilidade social do município de atuação e é calculado pelo Índice de Vulnerabilidade Social (IVS): R$ 20 mil para municípios de alta ou muito alta vulnerabilidade, R$ 15 mil para os de média vulnerabilidade e R$ 10 mil para os de baixa ou muito baixa vulnerabilidade.

Instituído em 2025, o projeto visa ampliar o acesso à atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir desigualdades regionais na distribuição de médicos e diminuir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos. Ao mesmo tempo, qualifica a formação dos profissionais por meio da prática na rede pública. Médicos especialistas serão certificados pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) em conjunto com as instituições formadoras, após o cumprimento dos requisitos da formação, conforme critérios definidos nos editais de seleção.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá