Reta final de inscrições para os principais programas de residência médica de São Paulo

Correio Braziliense

Provas como USP-SP, Unicamp e HR Presidente Prudente já tiveram seus prazos encerrados. As residências da UNIFESP, FMABC, Santa Casa de São Paulo, SUS-SP, PUC-Campinas seguem com edital aberto para inscrição nos sites oficiais das bancas realizadoras - (crédito: Divulgação/Guia do estudante)

*Por Arthur Dias

Está chegando ao fim os prazos de inscrições das principais provas de residência médica do estado de São Paulo. Provas como da Universidade de São Paulo(USP), Universidade Estadual de Campinas(Unicamp) e do Hospital Regional de Presidente Prudente (HR) tiveram seus prazos encerrados. As residências da Universidade Federal de São Paulo(Unifesp), Centro Universitário FMABC, Santa Casa de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e o processo seletivo unificado do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo seguem com edital aberto para inscrição nos sites oficiais das bancas realizadoras. As seleções contarão com provas objetivas com questões divididas entre as cinco grande áreas da medicina e análise curricular.

O processo seletivo da EPM/Unifesp tem como banca organizadora a Fundação Vunesp e conta com 605 vagas distribuídas em 97 programas, sendo 248 vagas para Acesso Direto e 357 com Pré-Requisito. As inscrições estão abertas até 30 de Outubro com taxa de R$ 726,00 (pagamento via Pix ou cartão de crédito). A etapa de avaliação será dividida em duas, com uma prova teórica objetiva de 100 questões divididas igualmente entre as cinco grandes áreas da medicina prevista para 29 de novembro, e a prova prática multimídia com análise curricular em janeiro. As inscrições podem ser realizadas pelo site da fundação.

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A seleção da residência do Centro Universitário FMABC tem como banca organizadora o Instituto Avalia e conta com 247 vagas distribuídas em mais de 40 programas, com 179 vagas para Acesso Direto e 68 com Pré-Requisito. As inscrições estão abertas até 3 de Novembro com taxa de R$ 700 (pagamento via boleto bancário). A avaliação contará com uma prova teórica objetiva de 100 questões, prevista para 22 de novembro, e a análise curricular em janeiro. Inscrições pelo site do instituto.

A Residência Médica da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo tem o processo organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e conta com 257 vagas distribuídas em diversos programas, sendo 191 vagas para Acesso Direto e 66 com Pré-Requisito. As inscrições estão abertas até 4 de Novembro com taxa de R$ 680. A etapa de avaliação será dividida em duas, com uma prova teórica objetiva de 100 questões divididas igualmente entre as cinco áreas da medicina para Acesso Direto, ou 50 questões para Pré-Requisito, com peso 9, prevista para 5 de dezembro e a análise curricular com peso 1. inscrições pelo site da fundação

O processo do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo (SUS-SP) também tem como banca organizadora a Fundação Vunesp e conta com 1.389 vagas distribuídas em 61 instituições, sendo 1.159 vagas para Acesso Direto e 230 com Pré-Requisito e áreas adicionais. As inscrições estão abertas até 5 de Novembro com taxa de R$ 120,00. A etapa de avaliação contará com fase única, com uma prova teórica objetiva de 100 questões prevista para 13 de dezembro, e a escolha de vagas de forma online em fevereiro. inscrições podem ser realizadas no site da Vunesp.

O processo para a Residência Médica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), Hospital Celso Pierro, tem como banca organizadora a Tekyou Soluções e conta com 130 vagas distribuídas em 37 programas, sendo 88 vagas para Acesso Direto e 42 com Pré-Requisito. As inscrições estão abertas até 10 de Novembro com taxa de R$ 870,00. A etapa de avaliação será contará com duas fases, com uma prova teórica objetiva de 100 questões de múltipla escolha combinada com prova dissertativa prevista para 08 de dezembro, e a análise curricular em dezembro. inscrições pelo endereço eletrônico da Tekyou.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá



