Instituto abre processo seletivo para bacharelado em matemática

Correio Braziliense

As inscrições irão abrir no dia 3 de novembro diretamente pelo site do IMPA Tech. - (crédito: Divulgação/Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada está com o processo seletivo aberto para realização do bacharelado em matemática da tecnologia e inovação. As inscrições irão abrir no dia 3 de novembro diretamente pelo site do IMPA Tech. As vagas são destinadas ao IMPA Tech Rio e ao IMPA Tech Nordeste (localizado no Piauí) que receberá sua primeira turma em 2027. Serão ofertadas 150 vagas ao todo, distribuídas entre medalhistas de cinco olimpíadas científicas e estudantes com boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



O processo seletivo destina 60% das vagas para alunos com melhor desempenho em cinco Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) — nível 3, Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) — nível 3, Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (Obfep) — Níveis B e/ou C, Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) — modalidades A e/ou B e Olimpíada Brasileira de química) — modalidades A e/ou B, e a olimpíada brasileira de informática (OBI) — modalidade de programação nível 1 e/ou 2, somente ensino médio. Os outros 40% são destinados aos estudantes que tiverem melhor colocação na prova de matemática do ENEM. Serão aceitas notas das edições de 2024, 2025 e 2026. O processo também terá entrevistas on-line e atividades em grupo.

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A seleção conta com sistema de cotas de escola pública (para quem cursou o ensino médio em escolas públicas), cota feminina (para candidatas cisgênero ou transgênero que se identifca com o sexo feminino) e cota afirmativa (para candidatos que se autideclararem pretos, pardos e indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência). O IMPA oferece apoio financeiro a estudantes selecionados que precisarem viabilizar sua subsistência.

Não perca:

Edital completo: https://impatech.edu.br/wp-content/uploads/2026/10/Edital-IMPA_Tech_RJ-NE_2027_vs-1.0_-aprovada_site.pdf

Site para inscrição: https://candidatura-graduacao.impa.br/inscricao



