IFB oferece 2.396 vagas em cursos técnicos gratuitos

Nathallie Lopes

As oportunidades estão distribuídas em 10 campi do DF - (crédito: Google Maps)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para 2.396 vagas em cursos técnicos gratuitos para o primeiro semestre de 2027. Os interessados têm até 22 de novembro para se inscrever pela internet. A seleção será feita por sorteio eletrônico, com resultado previsto para 26 de novembro.

As oportunidades estão distribuídas em 10 campi do DF: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Há cursos técnicos integrados ao ensino médio, para quem concluiu o ensino fundamental; assim como para estudantes que cursam o ensino médio em outra escola; e também voltados a quem já terminou essa etapa. As aulas podem ser presenciais ou semipresenciais.

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A inscrição deve ser feita no portal do processo seletivo, com acesso pela conta Gov.br. Para consultar os cursos disponíveis, os campi, os turnos e a distribuição das oportunidades, acesse o quadro de vagas do IFB.