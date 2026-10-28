ESTUDOS

IFB oferece 2.396 vagas em cursos técnicos gratuitos

Inscrições vão até 22 de novembro e seleção será feita por sorteio eletrônico; oportunidades estão distribuídas em 10 campi do DF

Início Eu estudante Educação profissional
Nathallie Lopes
postado em 28/10/2026 23:45
As oportunidades estão distribuídas em 10 campi do DF - (crédito: Google Maps)
As oportunidades estão distribuídas em 10 campi do DF - (crédito: Google Maps)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para 2.396 vagas em cursos técnicos gratuitos para o primeiro semestre de 2027. Os interessados têm até 22 de novembro para se inscrever pela internet. A seleção será feita por sorteio eletrônico, com resultado previsto para 26 de novembro.

As oportunidades estão distribuídas em 10 campi do DF: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Há cursos técnicos integrados ao ensino médio, para quem concluiu o ensino fundamental; assim como para estudantes que cursam o ensino médio em outra escola; e também voltados a quem já terminou essa etapa. As aulas podem ser presenciais ou semipresenciais.

A inscrição deve ser feita no portal do processo seletivo, com acesso pela conta Gov.br. Para consultar os cursos disponíveis, os campi, os turnos e a distribuição das oportunidades, acesse o quadro de vagas do IFB.

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação