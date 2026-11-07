Fepecs abre seleção para profissionais de saúde no Distrito Federal

Correio Braziliense

. A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), em conjunto com a Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF) divulgou edital de residência em área profissional da saúde com oferta de 565 vagas. - (crédito: Divulgação/Secretaria de saúde do Distrito Federal )

*Por Syara Estrela

Processo seletivo para profissionais de saúde está com inscrições abertas. A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), em conjunto com a Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF), divulgou edital de residência em área profissional da saúde com oferta de 565 vagas. O concurso é organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

O período de inscrição começou terça-feira (3) e segue aberto até 29 de novembro pelo site do Iades. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120,00 e a prova está prevista para 13 de dezembro. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2027.

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A bolsa-residência é no valor de R$ 4.106,09 e auxílio-moradia de R$1.231,82. Confira edital e detalhes da inscrição no site: https://iades.com.br/inscricao/?v=novo

Anote:

Prazo de inscrição: de 3 a 29 de novembro

Data prevista para prova: 13 de dezembro

Inscrições no site: https://iades.com.br/inscricao/?v=novo

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá