IFRN Abre 160 vagas gratuitas para cursos de francês

Correio Braziliense

O curso possui carga horária de 30 horas, sendo 20 horas destinadas a aulas presenciais ou encontros síncronos e 10 horas voltadas a atividades complementares. - (crédito: Reprodução/IFRN)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para novas turmas dos cursos gratuitos de francês. A iniciativa oferta 160 vagas distribuídas em quatro turmas, divididas entre as modalidades presencial e on-line. O início das aulas está previsto para ocorrer a partir do dia 11 de novembro.



As oportunidades presenciais destinam-se ao nível iniciante (A1.1), que não exige conhecimentos prévios no idioma. Será realizado sorteio caso as inscrições ultrapassem a quantidade de vagas disponíveis.

As turmas virtuais atendem aos níveis avançados do módulo elementar (A1.2 e A1.3). Essas turmas destinam-se prioritariamente à continuidade dos estudantes aprovados nos níveis anteriores no IFRN. Esses alunos possuem vaga garantida sem necessidade de participar do sorteio, basta preencher o formulário de inscrição.



Caso restem vagas remanescentes nas turmas virtuais, candidatos externos com conhecimentos prévios equivalentes poderão concorrer. Para esses participantes, será obrigatória a realização de uma entrevista de nivelamento on-line.



O curso possui carga horária de 30 horas, sendo 20 horas destinadas a aulas presenciais ou encontros síncronos e 10 horas voltadas a atividades complementares.



O sorteio das vagas ocorrerá domingo (8/11), às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. As entrevistas de nivelamento ocorrem segunda-feira (9/11), a partir das 19h, destinadas aos sorteados para vagas remanescentes dos níveis A1.2 e A1.3.



Anote:

Níveis ofertados: A1.1 (presencial para iniciantes), A1.2 e A1.3 (on-line com exigência de nivelamento)

Início das aulas: 11 de novembro

Sorteio de vagas: 8 de novembro, às 14h com transmissão ao vivo no YouTube pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=ffY-p-1kYEI

Entrevistas de nivelamento: 9 de novembro, a partir das 19h, on-line

Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNgyo0bmt3eyOPjU7GlD4Bsc8DL2CC_SwEcksGj4vA0hQ6hw/viewform