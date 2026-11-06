Cátia de França recebe título de Doutora Honoris Causa na UFPB

Correio Braziliense

Cátia de França nasceu em João Pessoa, em 1947, tem mais de 50 anos de carreira como cantora, compositora e instrumentista. Suas produções misturam ritmos nordestinos com elementos de rock, jazz, blues e samba. - (crédito: Acervo pessoal )

*Por Syara Estrela

Cátia de França recebeu, nesta quinta-feira (5), o título de Doutora Honoris Causa na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em reconhecimento à sua contribuição para a música brasileira e valorização da cultura nordestina.

Essa é a mais alta honraria concedida por instituições de ensino superior a personalidades que se destacam por contribuição notável em áreas como ciência, artes, cultura, humanidades, educação ou serviço público A homenagem integra a IV Mostra de Arte e Cultura da UFPB que contempla produção artística e cultural vinculada à universidade e para o encontro entre artistas, estudantes, servidores e comunidade externa. A proposta foi apresentada pela pró-reitora de Extensão, Bernardina Freire, e pelo coordenador de Extensão Cultural, Alexandre Santos.

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Cátia de França nasceu em João Pessoa, em 1947, tem mais de 50 anos de carreira como cantora, compositora e instrumentista. Suas produções misturam ritmos nordestinos com elementos de rock, jazz, blues e samba.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá