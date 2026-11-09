Teatro de Arena da UnB recebe placa em memória à luta contra a ditadura militar

Correio Braziliense

Assembleia de alunos em abril de 1982 no Teatro de Arena - (crédito: Reprodução/Arquivo Central UnB)

*Por Ana Bispo Calisto

O Teatro de Arena Honestino Guimarães, localizado no câmpus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB), recebe, nesta quinta-feira (12), às 16h, uma placa do projeto Lugares pela Memória, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A iniciativa reconhece espaços históricos relacionados à repressão, às violações de direitos humanos e à resistência durante a ditadura militar.

A cerimônia contará com a presença da reitora da UnB, Rozana Naves, do vice-reitor Márcio Muniz e da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello dos Santos.

Construído no início da década de 1970, o Teatro de Arena tornou-se um importante espaço de mobilização política e cultural da Universidade. Em 1977, durante uma das maiores greves estudantis contra a ditadura, o local recebeu assembleias e debates sobre a situação política do país. Em 1997, passou a homenagear o estudante de Geologia da UnB e líder estudantil Honestino Guimarães, desaparecido durante o regime militar, em 1973.

A sinalização integra uma iniciativa nacional que busca preservar a memória histórica e promover a educação em direitos humanos. Segundo o MDHC, mais de 300 locais já foram identificados em todo o país, dos quais mais de 150 estão disponíveis no mapa virtual do Observatório Nacional dos Direitos Humanos (ObservaDH). No Distrito Federal, seis pontos relacionados à memória da repressão militar já foram mapeados.

Atualmente, o Teatro de Arena continua recebendo manifestações políticas, apresentações culturais e atividades acadêmicas, mantendo-se como espaço de encontro e participação da comunidade universitária.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá