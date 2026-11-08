Enem 2026: candidatos relatam sonhos que atravessam gerações

Beatriz Mascarenhas

Entre os participantes estão jovens que já têm planos para o futuro e encontram na família inspiração para escolher a profissão - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)

Dezenas de estudantes aguardavam a abertura dos portões do Pavilhão Anísio Teixeira, na Universidade de Brasília (UnB), na manhã deste domingo (8/11), para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O local espera receber 1.138 candidatos inscritos neste ano, distribuídos em 33 salas. Entre os participantes estão jovens que já têm planos para o futuro e encontram na família inspiração para escolher a profissão.

Aos 18 anos, Anahí Terra quer ingressar no curso de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro, para seguir carreira como professora e pesquisadora. O interesse pela literatura brasileira também representa a continuidade de um sonho familiar: a mãe, Ana Cíntia André Terra, de 49 anos, também desejava atuar no magistério, mas acabou seguindo carreira na área de tecnologia. A avó da jovem é professora, completando três gerações ligadas à profissão. “Eu quero ser professora, mas também gostaria de fazer pesquisa. Gosto principalmente de literatura brasileira”, conta Anahí.

A mãe demonstra preocupação com a desvalorização da categoria. “Acho que os professores mereciam mais reconhecimento”, afirma. A estudante acredita que pode contribuir para mudar esse cenário: “De repente, atuando nessa área, eu possa fazer alguma coisa para mudar, sabe? Falar o que eu penso”.

Natural do Rio de Janeiro, Anahí se mudou para Brasília com a mãe há cerca de um ano e se preparou para o exame principalmente por meio de videoaulas na internet. Antes, também realizou o Encceja. Confiante, tenta encarar a prova com tranquilidade: “Tento manter na cabeça que é só um papel. É só ir lá, assinar meu nome, preencher as questões e vou entrar na faculdade”.

Também de olho no futuro, Ingrid Costa, de 17 anos, faz o Enem como treineira, enquanto cursa o 2º ano do ensino médio no Colégio Marista, na Asa Norte. Entre as opções de graduação, considera geografia ou fisioterapia. O interesse pela primeira área tem influência familiar, já que a mãe é professora da disciplina, mas também foi despertado por educadoras que marcaram sua trajetória escolar.

“Minha mãe é professora de geografia, então eu me interesso muito por isso. Mas também tive duas professoras de Geografia na escola que me influenciaram”, conta. Natural de Manaus (AM), Ingrid mora em Brasília há cerca de 15 anos e diz estar tranquila para enfrentar o exame. A principal preocupação é a redação, especialmente a dificuldade de encontrar repertório para desenvolver o tema. “Fico nervosa com receio de não conseguir achar repertório”, afirma.