Ebserh abre 80 vagas temporárias para médicos com salário de R$ 11,9 mil

Correio Braziliense

Ebserh, atual HU Brasil, abre nova seleção com 80 vagas temporárias - (crédito: Divulgação/Ebserh)

*Por Ana Bispo Calisto

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), atualmente denominada HU Brasil, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado com 80 vagas temporárias para médicos. As oportunidades contemplam diversas especialidades e estão distribuídas em hospitais universitários de sete instituições federais, nos estados de Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

A remuneração é de R$ 11.971,07 para jornada de 24 horas semanais. Os contratos terão duração de até dois anos, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os interessados podem se inscrever até 18 de novembro, pelo site do Instituto AOCP, banca organizadora. A taxa de participação é de R$ 50, com pagamento até 19 de novembro.

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Para concorrer, é necessário ter graduação em medicina reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e formação específica na especialidade escolhida. A comprovação pode ser feita por residência médica credenciada, título de especialista ou Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

A seleção será realizada por meio de avaliação de títulos e experiência profissional. O edital também prevê disponibilidade para início imediato das atividades na unidade de lotação.

Anote

Inscrições: até 18 de novembro de 2026

até 18 de novembro de 2026 Taxa: R$ 50

R$ 50 Remuneração: R$ 11.971,07

R$ 11.971,07 Jornada: 24 horas semanais

24 horas semanais Inscrições pelo site: https://www.institutoaocp.org.br/concursos/727

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá