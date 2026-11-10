UnB será a primeira universidade a participar da ExpoCannabis 2026

Correio Braziliense

Unb integrará progamação da Expocannabis 2026 - (crédito: Reprodução/Unb notícias )

*Por Arthur Dias

A Universidade de Brasília (Unb) será a primeira instituição de ensino superior a integrar a programação da ExpoCannabis 2026. O evento é a maior Feira de Negócios, Ciência e Cultura da América Latina sobre o tema e ocorrerá em São Paulo, de 20 a 22 de novembro. A instituição estará presente na programação por meio do Observatório Brasileiro Interdisciplinar da Cannabis (Obcann), criado em 2025. A equipe de pesquisadores apresentará experimentos com a cannabis e participarão de um workshop de leitura de exames, além disso eles vão integrar uma mesa redonda para debater temas relevantes do uso da erva.

Experimentos de extração de terpenos da cannabis, moléculas voláteis e principais constituintes dos óleos medicinais à base da planta serão apresentados no estande da UnB. O workshop irá ministrar sobre leitura de exames laboratoriais, e ensinará pessoas sem conhecimento prévio em química como se interpreta os laudos de análises químicas, identificando canabinoides, compostos químicos com possíveis efeitos terapêuticos; quanto há de cada um; qual a técnica analítica usada e parâmetros das análises.

Leia mais: Teatro de Arena da UnB recebe placa em memória à luta contra a ditadura militar

Na mesa-redonda Como qualificar a cannabis medicinal para a pesquisa científica serão discutidos a identificação e quantificação dos canabinoides majoritários e terpenos, além das impurezas, como metais, contaminantes microbiológicos e agrotóxicos, e a estabilidade desses produtos.

O observatório Interdisciplinar é constituído por uma equipe de cerca de 20 membros dedicada a estudos que vão do plantio aos efeitos da cannabis na saúde humana. No total, 17 temas são estudados hoje pelo órgão, alguns deles em parceria com as associações. Entre eles, o uso clínico do extrato da cannabis em doenças crônicas, autismo, transtornos por uso de drogas e outras condições de saúde, as condições de cultivo e o perfil fitoquímico da planta no uso em diferentes produtos.

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá