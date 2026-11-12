Correio Braziliense

Unicamp divulga lista de aprovados para segunda fase do Vestibular 2027 - (crédito: Divulgação/Unicamp)

*Por Arthur Dias

A comissão permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta quinta-feira (12) a lista dos aprovados para a segunda do Vestibular Unicamp 2027. No total, 13.516 candidatos estão convocados para a segunda fase que ocorrerá de 29 a 30 de novembro em diversas cidades do Brasil. Os locais de prova poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir de 23 de novembro, na página do Vestibular Unicamp 2027. A lista completa dos aprovados está disponível no site da Comvest.

As notas de corte por curso, a relação candidatos-vaga para a segunda fase e as notas obtidas individualmente pelos candidatos na primeira fase estarão à disposição para consulta a partir de sexta-feira (13/11). Este ano, 54.702 candidatos fizeram a prova da primeira fase, realizada em 18 de outubro. No ingresso pelo Vestibular Unicamp 2027, são oferecidas 2.523 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp.

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A segunda fase ocorrerá em dois dias, a partir de 9h da manhã nas seguintes cidades de Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Recife, Ribeirão Preto, Salvador, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

No primeiro dia de prova os candidatos farão uma prova de redação, que apresenta duas propostas de texto (os candidatos escolhem e desenvolvem apenas uma), prova de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, com seis questões e a prova interdisciplinar, com duas questões de língua inglesa e duas de ciências da natureza.

No segundo dia a prova abrange uma parte comum e outra específica, de acordo com a área do curso escolhido. A parte comum conta com uma prova de matemática (com seis questões para cursos da área de exatas/tecnológicas e quatro questões para os demais) e a prova interdisciplinar de ciências humanas, com 2 questões.

A prova de conhecimento específico se divide em três áreas: biológicas/saúde com biologia (sete questões) e química (cinco questões); ciências exatas/tecnológicas com física (cinco questões) e química (cinco questões) e ciências humanas/artes com geografia (cinco questões), história (cinco questões), filosofia (uma questão) e sociologia (uma questão).

As Provas de habilidades específicas para os cursos de artes cênicas, artes visuais e dança serão aplicadas entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2026, somente em Campinas. A lista de aprovados da segunda fase tem previsão para 25 de janeiro de 2027 e matrícula 26 e 27 de janeiro.

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá