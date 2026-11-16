Correio Braziliense

Bibiloteca nacional promove aulões gratuitos para o PAS e vestibulares UnB - (crédito: Divulgação/Agência Brasília )

*Por Arthur Dias

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) promoverá de quinta-feira (19/11) a 10 de dezembro aulões gratuitos voltados à preparação para o vestibular tradicional, o vestibular 60+ e o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). As atividades ocorrerão de forma presencial no auditório da biblioteca sempre das 14h30 às 17h30, sem necessidade de inscrição prévia e com participação por ordem de chegada.

A preparação ocorrerá de 19, 25, 26 deste mês e 3 e 10 de dezembro e contará com as aulas de redação voltadas para as duas modalidades de vestibular e encontros dedicados à análise de obras para as três etapas do PAS. Os primeiros encontros serão conduzidos pela professora Patrícia Lisboa, na quinta-feira (19/11). A docente abordará redação para o vestibular tradicional da UnB. Já no dia 25 a programação será direcionada aos candidatos ao vestibular 60+.

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A partir de 26 de novembro, a preparação será voltada à análise de obras para o PAS. As primeiras obras a serem analisadas serão as do PAS 3, pela professora Joana Melo. Em 3 dezembro, a professora Camilla Yoshico abordará as obras do PAS 1. O encerramento dos aulões irá ocorrer em 10 de dezembro com a análise do professor Yuri Augustus a respeito das obras da segunda etapa do programa.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá