Plataforma reune contéudos de estudo gratuitos para vestibulares

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Plataforma AZ)

A Plataforma AZ disponibiliza uma nova edição do Projeto Aprovação, que reúne vídeos, simulados e ferramentas para vestibulandos, voltados a diferentes processos seletivos. Entre os destaques está a Rota da Aprovação, voltada ao planejamento dos estudos e à organização da rotina até a data da prova. Todos os conteúdos do Projeto são gratuitos e abertos ao público e estarão disponíveis pelo site www.plataformaaz.com.br/aprovacao.

Com os principais vestibulares do país se aproximando, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibular da Universidade de Campinas (Unicamp) e Programa de Avaliação Seriada (Pas) estudantes de todo o Brasil terão acesso gratuito a materiais de estudo para a reta final de preparação. A iniciativa também aborda os aspectos socioemocionais que podem impactar os estudantes com a proximidade das provas, com vídeos de especialistas sobre o tema.

Outra ferramenta disponível é a Rota de Vestibulares, que ajuda o estudante a direcionar os estudos de acordo com a prova que pretende fazer. A página reúne temas recorrentes, simulados, provas de anos anteriores, obras cobradas e pontos específicos dos editais de diferentes vestibulares, além de vídeos em que professores explicam as características de cada processo seletivo. A redação também terá espaço específico, com conteúdo direcionado aos diferentes vestibulares, incluindo apostas de possíveis temas e orientações para os candidatos. Além do Enem, estão contemplados Fuvest, Unicamp, Unesp, UnB, UFPR e UFSC.