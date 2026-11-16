Correio Braziliense

XXII Encontro Nacional do PROIFES-Federação - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

Após mais de uma década, Brasília volta a sediar o Encontro Nacional do Proifes-Federação (Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico). Entre quarta-feira (18) e sexta-feira (20), docentes de universidades e institutos federais de todo o país participam da 22ª edição do evento, que tem como objetivo definir as diretrizes e o plano de lutas da entidade para 2027.

A programação prevê debates sobre três eixos principais: ciência, tecnologia e inteligência artificial para o desenvolvimento soberano; meio ambiente, direitos humanos e o papel social das universidades; e valorização da educação, carreira docente e justiça salarial.

A abertura oficial está prevista para quarta-feira (18), às 18h, no Brasília Palace Hotel, e contará com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O encontro também pretende discutir os avanços nas negociações com o governo federal e os desafios para a valorização dos profissionais da educação pública.

Segundo diretores do Proifes, a retomada do diálogo com os Ministérios da Educação e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em 2023, contribuiu para a reestruturação da carreira docente, reajustes salariais e ampliação de benefícios. Entre os resultados citados pela entidade estão ganhos salariais acumulados de 22,97% a 26,56%, entre 2023 e 2026, e aumento de 160% no auxílio-alimentação.





Anote

Data: 18 a 20 de novembro de 2026

18 a 20 de novembro de 2026 Abertura: quarta-feira (18), às 18h

quarta-feira (18), às 18h Local: Brasília Palace Hotel – Brasília (DF)

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá