Correio Braziliense

Luciana Maria Almeida de Freitas e Roberto de Souza Salles - (crédito: Reprodução/O Globo )

*Por Arthur Dias

O presidente da república em exercício, Geraldo Alckmin, nomeou o novo reitor e a nova vice-reitora da Universidade Federal Fluminense (UFF). Roberto de Souza Salles e Luciana Maria Almeida de Freitas assumem o cargo ainda este ano e seguem no posto até 2030. A nomeação foi publicada em 12 de novembro no Diário Oficial da União por Alckmin, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpria agenda internacional na Turquia (COP31). Roberto assumirá o cargo em 23 de novembro, enquanto Luciana passa a assumir em 2 de dezembro. O feito torna Luciana Maria a primeira mulher a assumir o cargo na história da instituição.

Os docentes da universidade assumem o posto após vencerem a consulta eleitoral da instituição com 54,66% dos votos ponderados pela chapa UFF Viva. Roberto de Souza Salles é professor titular de virologia da Universidade Federal Fluminense e retorna ao cargo de reitor após 12 anos. O professor formou-se em medicina veterinária pela própria UFF em 1981 e em Medicina pela Faculdade Souza Marques, em 1990. Além disso, concluiu mestrado em patologia pela UFF (1988), doutorado em sanidade animal pela UFRRJ (2001) e pós-doutorado em saúde coletiva pela UERJ.

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Sua carreira na instituição é vasta, dirigiu o Centro de Ciências Médicas (1995–1998) e coordenou ações da Pró-Reitoria de Extensão. Na reitoria, comandou a UFF por dois mandatos consecutivos, de 2006 a 2014, liderando a implementação do programa de Reestruturação e Expansão Universitária (Reuni). Antes de vencer a eleição de 2026, o professor atuava como membro permanente e decano do Conselho Universitário (CUV) da instituição. Além de cargos na universidade, Roberto foi secretário municipal de de Niterói de 2015 a 2016, logo após encerrar seu segundo mandato na Reitoria.

Após a vitória nas eleições, Luciana Maria Almeida de Freitas se torna a primeira mulher a assumir o cargo de vice-reitora da universidade. A professora é licenciada em letras (português-espanhol), bacharel e licenciada em história, mestra em letras (linguística) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e doutora em letras neolatinas (estudos linguísticos – espanhol) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A vice-reitora também realizou estágios pós-doutorais na Facultad de Ciências de la Educación da Universidad de Sevilla, na Espanha, e no Programa de Pós-Graduação em Educação da própria UFF.

Na Universidade Federal Fluminense, leciona disciplinas de pesquisa e prática educativa para os cursos de letras (português, espanhol e italiano), integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (PosLing-UFF), na linha de teorias do texto, do discurso e da tradução. Além disso, a docente lidera o Grupo de Pesquisa Discurso e Educação Linguística (DELIN) e é autora de livros e materiais didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Luciana também acumula cargos de liderança, presidindo a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (APEERJ) e a Associação Brasileira de Hispanistas (ABH).

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá









