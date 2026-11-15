Alckmin destaca papel do Enem na democratização do acesso às universidade

Rafaela Bomfim

Presidente da República em Exercício Geraldo Alckmin durante Visita ao Centro de Monitoramento do ENEM no Inep - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ampliou as possibilidades de ingresso nas universidades brasileiras ao permitir que estudantes de diferentes regiões concorram a vagas sem precisar viajar para realizar vários vestibulares. A avaliação foi feita pelo presidente da República em exercício Geraldo Alckmin, neste domingo (15/11), durante visita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no último dia de aplicação das provas. Ao lado do ministro da Educação, ele destacou a dimensão nacional do exame e sua importância para democratizar o acesso ao ensino superior.

Alckmin lembrou que, antes da criação do Enem, os candidatos precisavam se deslocar para diferentes cidades e arcar com os custos de várias inscrições para tentar uma vaga em universidades. Ele citou a própria experiência como professor de cursinho e explicou que estudantes interessados em cursos como medicina precisavam fazer provas em instituições de diferentes municípios.

“Hoje, com o Enem, você oferece aos alunos, no mesmo dia, no Brasil inteiro, a oportunidade de fazerem o seu vestibular”, afirmou. Para ele, a unificação da avaliação representa uma economia de tempo e dinheiro para os participantes.

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Alckmin também ressaltou o tamanho da operação necessária para aplicar o exame em um país com 5.570 municípios. Na avaliação dele, a estrutura nacional do Enem representa um avanço para a educação brasileira. Alckmin citou ainda o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) como mecanismos que ampliam as possibilidades de ingresso nas instituições de ensino superior, seja por meio de vagas em universidades públicas, bolsas de estudo ou financiamento.

Ao defender a ampliação do acesso à universidade, Alckmin destacou os efeitos da formação superior sobre a renda e as oportunidades profissionais. Segundo ele, pessoas com ensino superior podem receber salários até duas vezes e meia maiores, enquanto a taxa de desemprego é 50% menor em comparação com quem não possui essa formação.

O presidente em exercício também chamou atenção para a presença de pessoas com mais de 60 anos entre os inscritos no exame, ressaltando que a educação pode abrir oportunidades em diferentes etapas da vida. Ao final, desejou uma boa prova aos participantes.