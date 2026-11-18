JP João Pedro de Lara Resende

A exposição reúne pinturas, ilustrações, estudos e experimentações que investigam o corpo e a rua como espaços de vivência, expressão e criação - (crédito: Divulgação)

Nascido e criado em Ceilândia, o artista Jedi é licenciado e bacharel em ciências sociais pela Universidade de Brasília (UnB) e hoje cursa o mestrado em sociologia na mesma instituição. Nesta sexta-feira (20/11), a partir das 19h, ele abre Corpo rua, sua primeira exposição individual, na Galeria Risofloras, na Praça do Cidadão. A entrada é gratuita, e a mostra fica em cartaz até 18 de dezembro.

Jedi começou no grafite em 2017 e hoje transita entre grafite, pintura e ilustração, com temas como ancestralidade, memória, imaginário urbano-periférico e cultura afro-diaspórica. Na universidade, também desenvolve pesquisas e atividades que aproximam a arte, a educação e a potência dos territórios periféricos, em diálogo com a cultura Hip Hop.

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A exposição reúne pinturas, ilustrações, estudos e experimentações que investigam o corpo e a rua como espaços de vivência, expressão e criação. A proposta parte da ideia de que os dois não são elementos separados, mas dimensões que se atravessam e se constituem mutuamente. Seja nas intervenções em muros ou nas telas, a obra aparece como extensão do corpo do artista, que ocupa, transforma e também é transformado pelo espaço urbano. A abertura terá a exibição do vídeo Corpo rua e discotecagem com o DJ Lekay.

Galeria nasceu para a juventude periférica

A exposição integra o projeto Ocupe a Galeria Risofloras, realizado pelo Programa Jovem de Expressão, com apresentação do Ministério da Cultura e do Instituto CNP Brasil. O Jovem de Expressão é uma iniciativa do Instituto de Referência da Juventude, com atuação em Ceilândia, voltada à promoção da saúde e do bem-estar de jovens de 18 a 29 anos. O programa desenvolve ações de terapia comunitária e de prevenção à violência e ao uso de drogas, além de incentivar práticas culturais, saudáveis e empreendedoras.

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Criada em 2018, a Galeria Risofloras abriga exposições, oficinas, ações formativas e iniciativas de mediação cultural com foco nos jovens da periferia, em uma das regiões mais populosas do DF.

Na mesma noite, romance sobre educação e periferia

A programação de abertura divide a noite com outro evento: o lançamento do romance Filhos do pó vermelho (Avá Editora), do deputado distrital, ativista social e pedagogo Max Maciel, também nascido e criado em Ceilândia. A data, o Dia da Consciência Negra, convida à reflexão sobre a desigualdade social e as formas de resistência das populações periféricas. Antes, o livro havia sido lançado no Paradeiro, na Asa Norte.

A história se passa em Nova Alvorada, periferia fictícia do Distrito Federal, e acompanha Jonas, um jovem que cresce entre a poeira, a lama, o trabalho informal, a violência policial e a ausência histórica do Estado. Nos livros e na educação, ele encontra uma possibilidade de ruptura e transformação. A obra também dialoga com a memória dos migrantes nordestinos que ajudaram a construir Brasília e foram empurrados para as periferias da capital.

De acordo com a divulgação do lançamento, muitas das histórias que inspiraram o livro foram reunidas por Max Maciel ao longo de mais de 20 anos de escuta e convivência nas quebradas do DF. O romance nasceu de relatos de mães, trabalhadores, jovens e artistas que enfrentavam a violência e a ausência do Estado, mas ainda encontravam força para sonhar, e é apresentado como uma homenagem à resistência cotidiana das periferias.

O livro tem ilustrações de Anne Mendes, prefácio de Áurea Carolina, texto de quarta capa da historiadora e professora Ana Flávia Magalhães Pinto e texto de orelha de Priscila Calado. Está à venda no site da Avá, editora independente fundada em 2018 no Recanto das Emas, que publicou mais de 200 títulos.

A programação do lançamento começa às 19h, com recepção, apresentação do livro e fala do autor. Em seguida, o público conhece a exposição, acompanha uma apresentação de Jedi e assiste ao vídeo da mostra. A noite segue com discotecagem do DJ Lekay e termina às 22h.

Anote

Exposição: Corpo rua, de Jedi, e lançamento do livro Filhos do pó vermelho

Corpo rua, de Jedi, e lançamento do livro Filhos do pó vermelho Quando: sexta-feira (20/11), a partir das 19h;

sexta-feira (20/11), a partir das 19h; Onde: Galeria Risofloras, Praça do Cidadão, EQNM 18/20, Ceilândia Norte, Brasília (DF);

Galeria Risofloras, Praça do Cidadão, EQNM 18/20, Ceilândia Norte, Brasília (DF); Entrada: gratuita;

gratuita; Exposição em cartaz: até 18 de dezembro;

até 18 de dezembro; Visitação: terça a sexta-feira, das 12h às 17h; sábados, das 15h às 20h

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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