Correio Braziliense

Planejamento e estudo são essenciais para quem busca aprovação em concursos públicos como o CNU - (crédito: Reprodução/Freepik)

*Por Arthur Dias

A Faculdade Anhanguera promove 29 de novembro o concurso Vale Bolsa 100% que disponibiliza bolsas integrais de graduação na modalidade EAD ou presencial para cursos da instituição. Para participar, basta se matricular em um curso. Os interessados podem consultar o regulamento, verificar os cursos, as unidades e as exceções e se inscrever pelo site.

Para participar do programa, além de estar matriculado no curso de interesse, é necessário preencher o formulário da campanha com os dados pessoais e responder, em um texto com no mínimo 200 caracteres, à pergunta: Qual é o próximo capítulo da sua história?

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Os participantes selecionados serão definidos a partir das melhores respostas enviadas durante a ação. A faculdade Anhanguera conta com 108 unidades e centenas de polos distribuídos pelo país, e oferta mais de 63 cursos de graduação presenciais, 43 semipresenciais e 57 na modalidade a distância, além de pós-graduações, cursos livres, profissionalizantes, técnicos e EJA.

*Estágiario sob a supervisão de Ana sá







