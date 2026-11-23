Correio Braziliense

Curso gratuito sobre cidadania - (crédito: Reprodução/USP)

*Por Arthur Dias

As inscrições para o curso gratuito e a distância Cidadania no Brasil: passado presente, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), terminam na próxima segunda-feira (30/11), às 23h59. O curso é aberto ao público em geral e não exige graduação. A aula única será em 1º de dezembro, pela plataforma Meet. São 200 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

O curso é coordenado pelo professor Adalmir Leonidio e não tem avaliação. Para receber o certificado, basta assistir à aula.

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Ao final, o estudante deve ter uma compreensão básica do que é cidadania, de sua origem histórica e de suas especificidades no Brasil, segundo a página do curso no sistema Apolo da USP. O curso analisa os marcos estruturais e as restrições à cidadania, com ênfase nos quase quatro séculos de escravidão, e discute as consequências disso hoje. Também aponta formas de combater essas restrições e de implementar uma agenda positiva de direitos.

Anote

Inscrições: até 30/11, às 23h59, no sistema Apolo da USP;

até 30/11, às 23h59, no sistema Apolo da USP; Aula: 1º de dezembro, online, pela plataforma Meet;

1º de dezembro, online, pela plataforma Meet; Vagas: 200, por ordem de inscrição;

200, por ordem de inscrição; Valor: gratuito;

gratuito; Certificado: sem prova, basta assistir à aula;

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá

