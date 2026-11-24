Correio Braziliense

O professor também integrava o coral da ADUnB e participava das atividades culturais realizadas pelo sindicato. - (crédito: Divulgação/ADUnB)

O professor João Carlos Hohl Abrahão, docente do Instituto de Biologia (IB) da Universidade de Brasília (UnB), morreu no domingo (22/11). A morte foi comunicada pelo perfil oficial da Associação de Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) no Instagram. A causa não foi divulgada.

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Graduado em biologia-biomedicina pela UnB em 1976, ele fez mestrado em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980, e doutorado em biologia pela Georg-August-Universität Göttingen, em 1985.

Foi professor adjunto da UnB de 1985 a 2006, com o Laboratório de Neurobiologia como base de pesquisa. Estudou a neuroanatomia funcional do sistema visual de mamíferos, entre eles primatas e carnívoros, pesquisas que foram interrompidas após a perda de colaboradores. Destacou-se por trabalhos multidisciplinares sobre educação em saúde e desenvolvimento humano sustentável.

O professor também integrava o coral da ADUnB e participava das atividades culturais promovidas pela entidade.

O velório ocorre nesta terça-feira (24), às 15h, na capela nº 5 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A cremação está prevista para as 17h15.