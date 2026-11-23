postado em 23/11/2026 19:25
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) disponibilizou, nesta segunda-feira (23), a consulta aos locais de prova da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). A informação foi confirmada ao Correio pelo Escritório de Comunicação Integrada (ECI) da banca. A prova será aplicada no domingo (29), somente no Distrito Federal.
A divulgação estava prevista para 17 de novembro e foi adiada para esta segunda por edital do Cebraspe publicado naquela terça-feira. A consulta é individual: cada candidato acessa o seu local pela área do candidato no site da banca e informa os dados solicitados.
A divulgação estava prevista para 17 de novembro e foi adiada para esta segunda por edital do Cebraspe publicado naquela terça-feira. A consulta é individual: cada candidato acessa o seu local pela área do candidato no site da banca e informa os dados solicitados.
O estudante só pode fazer a prova no endereço indicado em sua consulta. De acordo com o guia do PAS, o candidato deve chegar ao local com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário fixado para o início.
PAS 1 e PAS 2
Os candidatos da primeira e da segunda etapa ainda não têm acesso à consulta. Segundo o ECI do Cebraspe, os locais do PAS 1, cuja prova será em 6 de dezembro, ficarão disponíveis em 27 de novembro. Os do PAS 2, com prova em 13 de dezembro, saem em 4 de dezembro.
Anote
PAS 3 (3ª etapa): prova no domingo (29/11), somente no DF;
Consulta ao local: individual, pela área do candidato, no site do Cebraspe: cebraspe.org.br/pas/
subprogramas;
Chegada: antecedência mínima de uma hora do horário de início da prova;
PAS 1: consulta em 27/11, prova em 6/12;
PAS 2: consulta em 4/12, prova em 13/12.
Chegada: antecedência mínima de uma hora do horário de início da prova;
PAS 1: consulta em 27/11, prova em 6/12;
PAS 2: consulta em 4/12, prova em 13/12.
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