Correio Braziliense

Bianca Borges dos Santos, presidenta da União Nacional dos Estudantes (UNE) - (crédito: Tayná Uràz - fotógrafa Joyce Trindade)

*Por Ana Bispo Calisto

A União Nacional dos Estudantes (UNE) recebeu uma moção de reconhecimento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo papel do movimento estudantil nas mobilizações do segundo turno das eleições de outubro de 2026. A homenagem foi concedida em sessão promovida pela vereadora Joyce Trindade (PSD) e reconheceu a participação de estudantes e entidades na mobilização conhecida como “Tsunami da Esperança”.

Durante a cerimônia, a presidente da UNE, Bianca Borges, destacou o protagonismo dos estudantes na defesa da democracia e da soberania nacional.

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Segundo ela, a mobilização começou nas universidades federais, a partir de uma iniciativa do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada no Rio de Janeiro, e ganhou adesão em diferentes regiões do país. “Nos momentos mais decisivos da história do nosso país, foram os estudantes que se levantaram em primeiro lugar, pela soberania, pela democracia e pelos nossos direitos”, afirmou Bianca.

Em seu discurso, a presidente também relembrou a participação do movimento estudantil em mobilizações históricas, como a campanha “O Petróleo é Nosso”, a resistência à ditadura militar, as Diretas Já e o movimento pelo impeachment de Fernando Collor. Bianca ainda mencionou pautas defendidas pela entidade, como o fim da escala 6x1, o passe livre estudantil, a tarifa zero no transporte público e a ampliação do acesso e da permanência no ensino superior.

Ao encerrar o discurso, Bianca reforçou que a educação permanece como uma das principais bandeiras do movimento estudantil. “Essa é a luta que nos uniu, essa é a luta que nos une”, afirmou a presidente da UNE, ao agradecer pela homenagem.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá