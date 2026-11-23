Anna Júlia Castro

estudantes, pesquisa - (crédito: pexels)

Oito brasileiros foram selecionados para o Programa de Bolsas de Doutorado do Google de 2026, que contemplou ao todo 148 pesquisadores de 38 países. O Google.org investiu US$ 13 milhões, cerca de R$ 77 milhões, para apoiar as pesquisas em diferentes áreas da ciência da computação, entre elas estão pesquisa em saúde, algoritmos e otimização, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

A seleção recebeu mais de 1,3 mil candidaturas em todo o mundo. Na América Latina, foram concedidas 15 bolsas, sendo oito para pesquisadores brasileiros. O programa oferece financiamento, recursos computacionais e mentoria para estudantes que desenvolvem projetos considerados inovadores.

Entre os brasileiros selecionados, há pesquisadores com passagem pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

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Uma das pesquisas brasileiras citadas pelo Google.org no anúncio global é voltada à saúde. O projeto utiliza técnicas de aprendizado de máquina para analisar dados genéticos complexos e investigar possíveis causas de doenças.

Apoio à pesquisa

Na América Latina, as bolsas têm duração de até dois anos e oferecem US$ 15 mil por ano aos pesquisadores, o valor é destinado ao auxílio financeiro e a atividades relacionadas à pesquisa. O programa também prevê apoio para despesas de viagem, incluindo deslocamentos internacionais.

Além do financiamento, os doutorandos possuem acesso a recursos computacionais e à mentoria de pesquisadores do Google. A iniciativa busca oferecer condições para que os estudantes avancem em suas pesquisas sem precisar deixar as universidades onde desenvolvem os projetos.

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Criado para reconhecer pesquisadores de destaque, o Programa de Bolsas de Doutorado do Google apoia estudantes que desenvolvem trabalhos em áreas relevantes para a ciência da computação e campos relacionados. A seleção considera a qualidade e o impacto da proposta de pesquisa, o desempenho acadêmico e o potencial de liderança dos candidatos.

Os brasileiros selecionados e suas frentes de pesquisa:

Maynara Souza (UFPE) — Pesquisa em Saúde

Mateus Carvalho da Silva (UFBA) — Algoritmos e Otimização

Jorge Luiz Franco (USP) — Machine Learning e Fundamentos de ML

Thiago Augusto Fernandes de Carvalho (UFF) — Machine Learning e Fundamentos de ML

Kayuã Oleques Paim (UFRGS) — Machine Learning e Fundamentos de ML

Arthur S. Bianchessi (PUCRS) — Machine Learning e Fundamentos de ML

Marcelo Mussi Delucis (PUCRS) — Processamento de Linguagem Natural

Camila Kolling, Max Planck Institute for Software Systems e Saarland University — Machine Learning e Fundamentos de ML

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer