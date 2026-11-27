Correio Braziliense

UnB inaugura espaço para ensinar gramática por meio de jogos - (crédito: Divulgação)

A Universidade de Brasília (UnB) inaugura, nesta sexta-feira (27/11), às 19h30, o Espaço Gramaticoteca, no subsolo do Instituto Central de Ciências (ICC) Sul, câmpus Darcy Ribeiro. O ambiente reúne jogos e materiais didáticos inéditos desenvolvidos na própria instituição para que estudantes e professores experimentem a língua portuguesa na prática, substituindo a memorização de regras pela investigação linguística.

Coordenado pela professora Eloisa Pilati, do Instituto de Letras, o projeto utiliza a metodologia da Aprendizagem Linguística Ativa (ALA). Nas estações do espaço, o público pode manipular quebra-cabeças de frases para testar como a mudança de lugar de uma vírgula altera o sentido de um enunciado, ou reorganizar versos de poemas para observar o impacto no ritmo e na interpretação do texto.

A abertura do espaço integra a programação do VI Encontro Nacional de Ensino de Língua Portuguesa (VI ENELP) e do I Encontro da Rede Gramaticoteca Brasil.

Anote:

Evento: Inauguração do Espaço Gramaticoteca da UnB

Quando: Sexta-feira, 27 de novembro de 2026, às 19h30

Onde: Sala 003, subsolo do ICC Sul (Instituto de Letras), Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília