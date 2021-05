Unip e Ciee promovem evento com oferta de 5 mil vagas de estágio

E EuEstudante

(crédito: Divulgação / Ciee)

Nesta quinta-feira (27/5), das 14h às 18h, a Universidade Paulista (Unip) e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) promovem o evento "Se joga na carreira". A iniciativa será feita de forma totalmente gratuita, on-line e ao vivo com a oferta de mais de cinco mil vagas de estágio. Interessados podem se inscrever e conferir a programação completa no site da Unip.

As vagas são de nível nacional, em empresas cadastradas junto ao Ciee. Os participantes terão certificados de participação e acesso a 10 palestras, com os temas: profissionalização, empregabilidade, psicologia voltada aos recursos humanos, negócios e mercado de trabalho. Os palestrantes são mestres e doutores da Unip, especialistas do Ciee, recrutadores do LinkedIn e conferencistas do Google, da TV Globo e da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).

Confira os assuntos completos que serão tratados nas palestras:

Habilidades profissionais, competências técnicas e comportamentais (soft skills): capacidade de gerir e atuar em equipe, de resolver conflitos e liderar; A Lei do Estágio e como aproveitar o máximo da legislação; A construção de carreiras da modernidade, entre elas, a de marketing digital, tão condizente durante a pandemia e no pós-pandêmico, em que nada mais será como antes; A importância da inclusão e da diversidade, vistas como práticas de responsabilidade social e também como geradoras de lucro nas organizações; As ferramentas para destacar-se no LinkedIn, rede social profissional.

Participantes terão acesso a cursos gratuitos

Além das vagas e palestras, com um simples toque em abas específicas na plataforma do Se joga na Carreira, o internauta poderá participar, sem nenhum custo, de cursos no Ciee. Também é possível se inscrever no processo seletivo da Unip, para estudar na instituição.