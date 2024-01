UnB lança edital para contratação de estagiários

DO Débora Oliveira

A Universidade de Brasília (UnB) abriu as inscrições para os alunos que desejam atuar como estagiários na instituição de ensino. Divulgado pela Coordenadoria de Estágio do Decanato de Gestão de Pessoas (Coest/DGP), o edital contempla as áreas de ciência da informação, ciências humanas, comunicação, psicologia e tecnologia da informação, com abrangência de 33 cursos.

As inscrições ficam abertas até o próximo domingo (14/1) e devem ser realizadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico e entrega de documentação em e-mail sinalizado pela instituição. Podem se candidatar discentes matriculados regularmente nos cursos da UnB ou em instituições conveniadas à Universidade. Há reserva de 30% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência, 2% para pessoas travestis e transexuais e 1% para indígenas.

As vagas contam com bolsa-auxílio de R$787,98 para estágios de 20 horas semanais, e R$1.125,69, para as de 30 horas semanais. É disponibilizado, ainda, auxílio-transporte de R$10 por dia, independentemente da carga horária.

Segundo a instituição, para dar celeridade à contratação nas unidades, os candidatos passarão apenas por etapa de avaliação de currículo, sendo pontuados de zero a dez. “Nós estamos selecionando pessoas bem qualificadas. A avaliação pelo processo seletivo faz um filtro muito bom [dos candidatos]”, destaca a supervisora de estágio e coordenadora substituta da Coest, Letícia Oliveira.

O cronograma de avaliação com o prazo para envio dos currículos e para conclusão do processo será divulgado no dia 24 de janeiro e o resultado final da seleção estará disponível na página da instituição de ensino. Após convocado, o candidato tem o prazo de cinco dias úteis para assinar o Termo de Compromisso de Estágio. A não assinatura no período indicado implica a convocação do próximo candidato na ordem da lista de aprovados para ocupação da vaga. O contrato de estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por até dois anos.