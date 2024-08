CIEE oferta quase 10 mil vagas de estágio no país; veja as oportunidades

CB Correio Braziliense

Na área de direito são 39 vagas no DF só para área do direito - (crédito: CIEE/Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE (ONG de inclusão social e empregabilidade) oferta diariamente milhares de oportunidades de estágio. Neste mês de agosto — em que se celebra o Dia do Advogado —, das quase 10 mil vagas disponíveis no CIEE, ao menos 467 são destinadas à área Jurídica. As oportunidades estão concentradas nos estados de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Ceará e Mato Grosso do Sul.

No Distrito Federal, são 39 vagas, em Goiás 52 e em São Paulo 274. Já para outras áreas são 2.562 para administração, 683 para educação, 318 para comunicação e 2.197 para estudantes que ainda cursam o ensino médio. Para conferir o número total de vagas basta acessar a planilha divulgada pelo CIEE.

O Dia Nacional do Advogado é comemorado no Brasil em 11 de agosto. Essa data celebra a importância dos profissionais da advocacia na defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. A escolha do dia remonta à criação dos primeiros cursos de direito no país, em 11 de agosto de 1827, nas cidades de São Paulo e Olinda, marcando o início da formação jurídica formal no Brasil.