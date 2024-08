Ciee anuncia nove mil vagas de estágio em todo o país

MR Marina Rodrigues

Divulgação Programa de Estágio da Vivo - (crédito: FLAVIOFERREIRA)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) anunciou, neste mês, mais de nove mil vagas de estágio com inscrições abertas em todas as regiões do Brasil. Os estados com maior número de oportunidades e demandas são: São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Ceará.

Podem participar estudantes do ensino médio, técnico ou superior a partir de 16 anos e vinculados a uma instituição de ensino. Entre as empresas contratantes, estão órgãos públicos, empresas privadas e mistas, cada uma com seu formato de seleção. Mais informações podem ser encontradas na página oficial https://portal.ciee.org.br/.

A instituição destaca a necessidade de os candidatos manterem os dados pessoais e profissionais atualizados, inclusive os campos não obrigatórios, já que muitos jovens e estudantes não são chamados para entrevistas por falta de atualização cadastral.

Confira abaixo a lista completa com as vagas disponíveis no DF:

Administrativa - 221

Ensino médio - 89

Educação - 87

Jurídica - 38

Contabilidade - 74

Administrativa (téc.) - 23

Marketing - 16

Comunicação - 56

Construção civil - 30

Informática - 56

Esportes - 15

Saúde - 42

Psicologia - 6

Design - 12

Elétrica-Eletrônica - 7

Arquitetura e urbanismo - 6

Farmácia - 3

Produção mecânica - 2

Secretariado - 20

Saúde (téc.) - 7

Química - 2

Economia - 10

Turismo/lazer - 1

Nutrição - 1

Meio ambiente - 1

Construção Civil (téc.) - 2

Embelezamento/Estética - 2

Licenciatura - 4

Letras - 6

Agropecuária - 1

Artes - 2

Biblioteca - 1

Atendimento ao cliente - 2

Moda - 2

Educação (téc.) - 5

Embelezamento/Estética (téc.) - 2

Projetos (téc.) - 1

Telecomunicações - 1

Moda (téc.) - 1

Fonte: Ciee