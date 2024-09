Expo Ciee 24 está ocorrendo até este sábado (14/9) em São Paulo

JG Júlia Giusti*

Expo CIEE 24 contará com acesso remoto a palestras e 40 mil vagas de estágio e aprendizagem - (crédito: Arquivo pessoal)

Após quatro anos, a Expo Ciee 24, maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, volta ao formato presencial em São Paulo. O evento busca promover o encontro entre empresas e instituições de ensino, proporcionando a troca de informações e o crescimento profissional dos jovens. O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) também vai disponibilizar as palestras principais pelo aplicativo “Expo Ciee”, disponível para Android e iOS. Para participar, é necessário realizar a inscrição no portal oficial do evento.

No espaço Vagas Ciee, os visitantes poderão realizar o cadastro e encontrar a vaga que melhor se adequa ao perfil e nível escolar. Caso surja alguma dúvida, poderá acessar o chat ao lado e conversar com um dos atendentes. Para o período, a Expo contará com 40 mil vagas de estágio e aprendizagem, entre oportunidades em órgãos públicos, organizações de economia mista e privada.



O Palco Banco do Brasil, espaço principal de palestras, vai reunir 18 horas de conteúdo, entre entretenimento, educação financeira, carreira e futuro do trabalho. Na arena estão previstos bate-papos com a apresentadora e internacionalista brasileira, Fernanda Concon, a artista sino-brasileira Carol Wang, o ex-BBB e professor de Geografia, João Pedrosa, a apresentadora da CNN, Mari Palma, entre outros. Todos os visitantes receberão certificado de horas.