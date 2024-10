Inscrições para programa de estágio da Neoenergia terminam dia 15/10

CB Correio Braziliense

Inscrições para o Programa de Estágio 2025 estão abertas - (crédito: Reprodução/Flickr-neoenergia-oficial)

Fabio Nakashima*

As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Neoenergia se encerram em 15 de outubro e podem ser feitas no site: https://www.neoenergia.com/programa-de-estagio. A companhia de energia oferece 150 vagas em cinco estados — Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro —, além do Distrito Federal. O Programa contemplará cursos nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo em diversas áreas. É necessário ter disponibilidade para atuar presencialmente.

As etapas do processo seletivo estão divididas em inscrições, mapeamento de perfil, dinâmicas em grupo, entrevistas e admissão. Entre os benefícios, os aprovados terão direito a bolsa auxílio; vale-refeição/alimentação; auxílio-transporte; programa de idiomas; plano de atividades esportivas; plano de saúde e odontológico; e participação em programa de descontos em instituições parceiras.

A Neoenergia busca novos talentos que tenham perfil inovador, colaborativo, resiliente e com pensamento ágil. “Estamos comprometidos com o desenvolvimento dos estudantes e futuros talentos que chegam aqui. Vamos, junto com eles, potencializar as habilidades para contribuir com o desenvolvimento profissional dentro do ambiente corporativo”, afirma Régia Barbosa, superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia.

As vagas serão preenchidas para atuação na Neoenergia (RJ) e nas cinco distribuidoras: Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Elektro (SP/MS), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Pernambuco (PE).

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues