Companhia de Estágios abre mais de 400 vagas em 2025

Empresas de diversos setores, como Hypera Pharma, Brainfarma e Cortevaestão estão com inscrições abertas para programas de estágio em 2025. Os estágios contemplam áreas variadas, como administração, engenharias, tecnologia da informação, economia, marketing e agronomia. Além da bolsa-auxílio, as empresas oferecem uma série de benefícios, incluindo planos de saúde e apoio ao desenvolvimento profissional.

As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades, como: Anápolis/GO, Goiânia/GO, Formosa/GO, Itumbiara/GO, Poços de Caldas/MG, Juruti/PA, São Luís/MA, Alagoinhas/BA, Fortaleza/CE, Manaus/AM, Santa Cruz do Sul/RS, Porto Alegre/RS, Canoas/RS, Itapecerica da Serra/SP, Jundiaí/SP, Jacareí/SP, Barueri/SP, Sorocaba/SP, Itapevi/SP, Cosmópolis, Indaiatuba/SP, São Paulo/SP, entre outras.

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, que atua no recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira abaixo as vagas.

HYPERA PHARMA

A Hypera Pharma, empresa farmacêuticas do Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025, com 32 vagas em São Paulo, Barueri (SP) e Anápolis (GO). Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, bem como ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de projetos, planejamento, gente & gestão, inovação, jurídico, marketing e vendas, TI, financeira, entre outras. O estágio oferece programas de autodesenvolvimento para que os selecionados sejam protagonistas de suas respectivas carreiras e possam crescer dentro da companhia.

A partir deste ano, o Programa de Estágio da Hypera Pharma passa a contar com vagas afirmativas para mulheres e para pessoas pretas em áreas específicas para ter sinergia com o Programa de Inclusão e Diversidade da companhia, fortalecendo a cultura diversa e fomentando a criatividade e inovação.

A Hypera Pharma oferece diversos benefícios, como assistência médica; telemedicina; vale-transporte, fretado ou estacionamento, dependendo da localidade; vale-refeição ou refeitório, dependendo da localidade; farmácia interna, dependendo da localidade; Wellhub, recesso remunerado e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas. O Programa de Estágio tem início previsto para março de 2025 e duração de dois anos.

Bolsa-auxílio: R$ 1.800 para as vagas alocadas em Goiás e de R$ 2.400 no Estado de São Paulo

Prazo de inscrição: 13/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/vagas/hyperapharma/

BRAINFARMA

A Brainfarma, fabricante de medicamentos do Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025, com 73 vagas distribuídas em Anápolis (GO), Goiânia (GO), Barueri (SP), Itapecerica da Serra (SP), Jundiaí (SP) e São Paulo (SP). Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, bem como ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de projetos, pesquisa & desenvolvimento, assuntos regulatórios, engenharia industrial, logística, operações industriais, gente & gestão, entre outros. O estágio oferece programas de autodesenvolvimento para que os selecionados sejam protagonistas de suas respectivas carreiras e possam crescer dentro da companhia.

A partir deste ano, o Programa de Estágio da Brainfarma passa a contar com vagas afirmativas para mulheres e pessoas pretas em áreas específicas para ter sinergia com o Programa de Inclusão e Diversidade da companhia, fortalecendo a cultura diversa e fomentando a criatividade e inovação.

A Brainfarma oferece diversos benefícios, como assistência médica; telemedicina; vale-transporte, fretado ou estacionamento, dependendo da localidade; vale-refeição ou refeitório, dependendo da localidade; farmácia interna, dependendo da localidade; Wellhub, recesso remunerado e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas. O Programa de Estágio tem início previsto para março de 2025 e duração de dois anos.

Bolsa-auxílio: R$ 1.800 para as vagas alocadas em Goiás e de R$ 2.400 no Estado de São Paulo.

Prazo de inscrição: 13/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/vagas/brainfarma/

CORTEVA

A Corteva Agriscience, que atua no setor de sementes, defensivos agrícolas e biológicos, está com inscrições abertas para a nova edição do seu programa de estágio. Estão disponíveis 87 vagas, em onze estados do país e no Distrito Federal. As inscrições para o programa de estágio podem ser feitas no site da Companhia de Estágios entre 12 de novembro e 8 de dezembro. O início do estágio está previsto para fevereiro de 2025.

A companhia celebra a diversidade e promove a inscrição de candidatos de todos os perfis, com esforços contínuos para avançar na inclusão de mulheres, negros, LGBTQI+ e pessoas com deficiência. O programa oferece aos participantes uma experiência profissional rica e diversificada, reafirmando a dedicação da companhia à igualdade de oportunidades.

Os candidatos passarão por um processo seletivo que inclui inscrição on-line, apresentações, painéis, estudos de casos e entrevistas. As oportunidades de estágio estão abertas para estudantes de diversos cursos de graduação, como: agronomia, biologia, biotecnologia, química, engenharia química, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, farmácia, marketing, psicologia, publicidade e propaganda, relações Internacionais, ciências políticas, relações públicas, comunicação, design gráfico, administração, economia, ciências contábeis, ciência da computação, análise de sistemas, tecnologia da informação, entre outros.

Estudantes de agronomia e cursos correlatos poderão atuar em áreas como comercial, comercial de campo, pesquisa & desenvolvimento, produção de sementes e proteção de cultivos, entre outras. A carga horária de estágio nessas áreas é de oito horas/dia, 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses, e possibilidade de renovação.

Já os estudantes de outros cursos de graduação podem se inscrever para vagas nas áreas corporativas, como marketing, comunicação, CRM, atendimento ao cliente, engenharia, excelência industrial, licenciamento, finanças, inteligência de mercado, compras, recursos humanos, tecnologia da informação, relações institucionais e governamentais, segurança do trabalho, segurança corporativa, supply chain entre outras. Nessas áreas, o estágio tem duração de até dois anos, com carga horária de ses horas/dia, 30 horas semanais.

Programa de Desenvolvimento

A Corteva oferece diversos benefícios para apoio ao desenvolvimento do estudante durante o Programa de Estágio. Os contratados ainda contam com assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio-transporte, auxílio-refeição, auxílio-internet, seguro de vida, Wellhub (GymPass) e apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro.

O estágio conta com programa robusto de desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dividido em três pilares fundamentais: experiências, exposições e capacitação. O programa também contempla feedbacks formais conduzidos pelo gestor e pelos principais mentores do estagiário. Além disso, a companhia apoia o estudante a melhorar suas habilidades de comunicação do Inglês, não só com a capacitação, como também na criação de oportunidades de exposição ao idioma, e oferece plataformas virtuais de treinamentos, como o LinkedIn Learning.

Confira abaixo as vagas distribuídas por localidade.

Barueri (Alphaville)/SP 22 vagas, Bauru/ SP 1 vagas, Campinas/SP 2,Campo Mourão/PR 1 vaga, Confresa/MT 1vaga, Cosmópolis/SP 8 vagas, Engenheiro Beltrão/PR 1 vaga, Formosa/GO 4 vaga, Franco da Rocha/SP 3 vagas, Frutal/MG 1 vaga,Goiânia/GO 1 vaga, Indianópolis/MG 3 vagas, Itumbiara/GO 4 vagas, Luís Eduardo Magalhães/BA 1 vaga, Manhuaçu/MG 1 vaga, Medianeira/ PR 1vaga, Naviraí/ MS 1 vaga, Teixeira de Freitas/ BA 1 vaga, Palmas/TO 1 vaga, Paragominas/PA 1 vaga, Piracicaba/SP 1 vaga, Planaltina/DF 5 vagas, Rio Verde/GO 2 vagas, Santa Cruz do Sul/RS 12 vagas, São João da Boa Vista/SP 1 vaga, Socorro/SP 1 vaga, Sorriso/MT 2 vagas, Tapejara/RS 1 vaga, Uberlândia/MG 1 vaga, Unaí/MG 1 vaga, Vilhena/RO 1 vaga.

Bolsa-auxílio: para carga horária de 6 horas é R$ 2.200,00; para carga horária de 8 horas é R$ 2.920,00

Prazo de inscrição: 08/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/vagas/corteva/

TENDA

A Construtora Tenda está com as inscrições abertas para o seu programa de estágios. O Estágio Tenda 2025 oferece 23 vagas nos seguintes municípios: Porto Alegre/RS, Canoas/RS, Fortaleza/CE, Campinas/SP e São Paulo/SP. As oportunidades são para estudantes de graduação dos cursos de arquitetura e engenharia civil, com previsão de formação entre dezembro de 25 e junho de 27. Os benefícios oferecidos são:vVale-refeição, Wellhub, seguro de vida, vale-transporte, vale- alimentação, recesso remunerado, Day off de aniversário

Bolsa-auxílio: R$1.700,00 a R$1.900,00

Prazo de inscrição: 29/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/programas/tenda

ALCOA

A Alcoa, empresa de produção de alumínio, anuncia a abertura de inscrições para o Programa de Estágio Alcoa 2025, com foco em estudantes de todo o país. São 116 vagas para todas as formações no escritório de São Paulo e Poços de Caldas (MG), e nas unidades operacionais de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA).

O programa é uma porta de entrada para jovens talentos que buscam um ambiente plural e inclusivo de aprendizado contínuo, diversidade de ideias e compromisso com a sustentabilidade, com foco em desenvolvimento e crescimento profissionais, garante a empresa.

O período de inscrição se estende até 6 de dezembro, com admissão prevista para abril de 2025. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa cursar graduação com previsão de conclusão entre junho/2026 e junho/2027, além de ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

É importante reforçar que para trabalhar na Alcoa não há limite de idade ou exigência de inglês fluente. Para mais informações acesse:.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 06/12

Link de inscrição: ciadeestagios.com.br/alcoa

ARDAGH

A Ardagh Metal Packaging (AMP) é uma empresa de produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, com três unidades de produção no Brasil e um escritório localizado em São Paulo. Globalmente, a AMP opera 24 instalações de produção nas Américas e Europa, empregando cerca de 5.800 funcionários. A empresa está com as inscrições abertas para o Programa Crescer — Estágio 2025, que oferece 13 vagas de estágio nos seguintes municípios: Alagoinhas/BA, Jacareí/SP e Manaus/AM, em regime presencial. Há também oportunidades em São Paulo/SP, em regime híbrido de estágio.

As vagas são destinadas a candidatos que estejam cursando graduação em áreas como administração, arquitetura, banco de dados, ciências contábeis, direito, economia, engenharias, gestão de RH, psicologia, recursos humanos e TI, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Conhecimento intermediário do Pacote Office também é um requisito.

Os benefícios oferecidos são: plano de saúde, refeitório no local ou vale-refeição, auxílio transporte (VT, Transporte Flex, estacionamento ou fretado), seguro de vida, Wellhub, programa de apoio ao colaborador (PAC), Programa de idiomas gratuito, ginástica laboral, licenças maternidade e paternidade estendida, programa de educação corporativa e ambulatório médico, Grupos de afinidade, vestiários e bicicletário.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 24/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/vagas/ardagh/

CLARIOS

A Clarios, empresa de desenvolvimento das tecnologias de bateria mais avançadas para veículos, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio Clarios 2025 - Energia para o futuro, que oferece 14 vagas de estágio, em modelos presencial e híbrido, para residentes de Sorocaba/SP.

Candidatos elegíveis devem cursar administração, ciências contábeis, economia, engenharias, química ou correlatos, e ter formação prevista a partir de dezembro de 2026. Os benefícios oferecidos são: convênio médico, plano odontológico (opcional), fretado ou vale-transporte, cesta básica (opcional), seguro de vida, Wellhub, refeitório no local, Day off de aniversário, vale-refeição (para posições com modelo de trabalho híbrido) e home office (para posições com modelo de trabalho híbrido).

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 8/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/vagas/clarios/

HENKEL

A Henkel, dona das marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, abriu processo seletivo para recrutar estudantes universitários de diversas áreas de graduação. As vagas são para as três unidades da Henkel no estado de São Paulo: no escritório central, localizado na capital paulista, no bairro da Lapa, e nas duas plantas da empresa no País, instaladas nos municípios de Itapevi e Jundiaí.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem cursar o ensino superior, com formação prevista entre dezembro de 2026 e junho de 2028. As inscrições contemplam os cursos de administração de empresas, comércio exterior, comunicação social, marketing, economia, todas as engenharias e química.

O processo seletivo ocorre em quatro etapas: inscrição, entrevista com a Companhia de Estágios, painel e entrevistas finais, com início em fevereiro de 2025. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1,9 mil, além de benefícios como vale-refeição ou alimentação no local; plano de saúde e odontológico; fretado, vale-transporte ou estacionamento; desconto no Gympass; seguro de vida; 13º bolsa-auxílio; cartão benefício de Natal, e treinamentos e jornada de desenvolvimento.

Bolsa-auxílio: R$1.900,00

Prazo de inscrição: 24/11/2024

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/vagas/henkel/

EPSON

A Epson é uma empresa focada em inovações em impressão doméstica e de escritório, impressão comercial e industrial, e para manufatura, mercado visual e estilo de vida. A empresa está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Epson 2025, que oferece 13 vagas de estágio no modelo híbrido no município de Barueri/SP.

As oportunidades são para estudantes dos cursos de administração, contabilidade, economia, engenharias (todas), tecnologia da informação, ciência da computação, sistemas da informação, entre outros, que tenham formação prevista até julho de 2026. Inglês intermediário é desejável.

Os benefícios oferecidos são: convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, Ajuda de custo home office, horário flexível, restaurante no local, Wellhub e Programa Wellz.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado.

Prazo de inscrição: 25/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/programas/epson

JOHN DEERE

A Deere & Company é líder mundial no fornecimento de produtos, tecnologia e serviços avançados para clientes que estão revolucionando a agricultura e a construção. A empresa abriu as inscrições para o Programa de Estágio John Deere 2025, que está oferecendo 24 vagas de estágio no município de Indaiatuba - SP .

Os cursos elegíveis abrangem as áreas de Engenharias (computação, civil, elétrica, ambiental, mecânica e de produção), tecnologia da informação (incluindo ciência de dados, redes, segurança, sistemas e desenvolvimento), ciências sociais aplicadas (como administração, contabilidade, gestão de recursos humanos e marketing), ciências exatas (matemática e estatística), comunicação (incluindo publicidade, propaganda e relações públicas), psicologia e direito, além de economia e agronomia. É necessário que os candidatos tenham formação prevista entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027.

Os benefícios oferecidos são: vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, recesso remunerado, Wellhub e trilha de desenvolvimento.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 28/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/programas/johndeere

GÊNICA

A Gênica, indústria de bioinsumos para sistemas agrícolas focada em resultados, qualidade e inovação, empresa está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Gênica 2025, que oferece 10 vagas de estágios, sendo cinco para a área agronômica comercial e cinco para outras áreas, destinadas a candidatos residentes de Limeira/SP e Piracicaba/SP.

Para a área agronômica comercial, os requisitos são formação em agronomia e engenharia agronômica, com previsão para conclusão de curso em julho de 2025, carteira de habilitação na categoria B e disponibilidade de 40 horas semanais para o estágio. Os benefícios oferecidos são: cartão de benefícios de R$ 880,00 (alimentação e refeição), Assistência odontológica, Seguro de vida e Wellhub.

Para as vagas das demais áreas, os cursos elegíveis são administração, contabilidade, logística, ciência biológicas, biologia, biomedicina, bioquímica, biotecnologia, engenharia (agronômica, alimentos, bioprocessos, florestal e química) e cursos correlatos, com previsão de formação entre dezembro/2025 e dezembro/2026. Esses candidatos precisam ter 30 ou 40 horas semanais disponíveis para o estágio. Os benefícios oferecidos são: cartão de benefícios de R$ 590,00/mês, assistência odontológica, refeitório no local, Seguro de vida e Wellhub.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 24/11/2024

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com. br/programas/genica