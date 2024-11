Jojo Todynho desiste de carreira política 'para não perder a paz'

Jojo Todynho surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira (18), após revelar que desistiu de ingressar na carreira política. A cantora, que havia demonstrado interesse em concorrer às eleições de 2026, declarou que decidiu "não perder sua paz".

No entanto, em entrevista ao jornalista Leo Dias, ela disse: "Ontem eu estava conversando com o meu pai João. Hoje a gente vive uma população muito dividida. Tudo, principalmente o que eu falo muito, as pessoas tiram muito de contexto que elas querem encaixar na narrativa delas. E tá tudo bem. Então eu entendo que eu já não tenho muita paz".

Em seguida, ela afirmou: "Eu não quero tirar o pouco de paz que eu tenho para brigar por uma nação que eu não vou ter valor". "Até ontem, quando eu nada tinha falado, nada tinha dito e tinha ficado quieta, eu era a melhor pessoa do mundo".

Contudo, ela revelou: "Quando eu me posicionei, virei vagabunda, bandida. Eu pareço que sou foragida da Justiça. É ruindade (...) Porque eu disse que eu sou uma mulher de direita. Porque as pessoas querem o seu posicionamento, querem a sua opinião baseado no que elas falam",

Por fim, Jojo Todynho disse que manifestou o interesse em concorrer a um cargo na política quando estava de cabeça quente. "Não desisti. Nem ia acontecer. Na hora da fúria eu falei: 'É vou me candidatar. Depois eu falei para a Renata: 'p*rra nenhuma'!".